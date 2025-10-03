A kedden vereséget szenvedő sepsiszentgyörgyi csapat hazai pályán javíthat a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban. A kilencedik fordulóban a háromszéki együttes vasárnap 12.30-tól a táblázatban tizenkettedik Ceahlăul Piatra Neamț ellen játszik a Sepsi Duna Arénában. A mérkőzést a Digi Sport 1 és a Prima Sport 1 élőben közvetíti.

Az előző fordulóban megszakadt a székelyföldi alakulat több mint egy hónapig tartó győzelmi sorozata, mivel 2–1 arányban kikapott a Bukaresti Steaua vendégeként. Ezzel szemben a moldvai gárda hazai pályán meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott a Chindia Târgoviște ellen. A Sepsi OSK és Piatra Neamț között mindössze két pont a különbség a táblázatban, mindketten a középmezőnyben tanyáznak, előbbi a tizenegyedik, utóbbi a tizenkettedik helyről várja a hétvégi összecsapást. A csapatok hasonló támadójátékkal rendelkeznek, a piros-fehér mezesek az eddigi nyolc találkozón nyolcszor, míg a Neamț megyei együttes hétszer volt eredményes. Ovidiu Burcă legénységének védelme azonban sokkal hatékonyabb, ugyanis nyolc gólt kapott, vasárnapi ellenfele hálójában pedig tizenöt találat landolt.

A Karácsonkő szeptember végén vezetőedzőt cserélt, az olasz Marco Veronese távozása után ideiglenesen Valentin Avădanei ült a kispadon, ellenben alig több mint egy hete visszatért Cristian Pustai, akinek az irányításával a Ceahlăul 2023-ban feljutott a másodosztályba. A moldvai klub az elmúlt öt évben felhalmozott adósságok miatt nemrég csődvédelmet kért. Korábban a Neamț megyei bíróság elutasította az alakulat azon kérelmét, hogy megelőző csődeljárás alá helyezzék, így a vezetőségnek nem volt más választása, és kérvényezte a csődvédelmet. 2020 óta a gárda adósságai riasztó mértékben nőttek, a helyzet pedig egyre aggasztóbb a 18 alkalommal a román élvonalban szereplő csapat háza táján. Sajtóhírek szerint a 2016-ban újraalapított együttes két és fél millió eurós tartozást „szorgoskodott össze”.

A keddi vereséget követően Ovidiu Burcă rendkívül csalódottan nyilatkozott. Elmondta, úgy látta, hiányzott a játékosokból a győztes mentalitás, illetve nem tartották magukat ahhoz, amit a szünetben kért tőlük, hogy továbbra is gyakoroljanak nyomást az ellenfélre és birtokolják többet a labdát, viszont ebből semmi nem valósult meg, ezért a hajrában két gólt kaptak. A 45 éves vezetőedző úgy érzi, hogy a második félidőben személyiség és bátorság nélkül játszottak, így pedig nehéz pontokat szerezni. Kiemelte, többet vártak a Steaua elleni mérkőzéstől. Szerinte a Sepsi OSK egy olyan klub, amely rendelkezik a szükséges feltételekkel és pénzügyi stabilitással, kár lenne, ha nem szerepelhetne ismét a SuperLigában.

A kilencedik forduló prog­ramja: * ma: Nagyváradi FC Bihar–FC Voluntari (17 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * szombat: CS Tunari–FC Metalul Buzău (11 óra), Concordia Chiajna–Jászvásári Poli (11 óra – FRF TV), CS Dinamo Bukarest–CS Afumați (11 óra), Resicabányai CSM–CSM Slatina (11 óra), Chindia Târgoviște–FC Bacău (11 óra), Sellenberki SK–FC Câmpulung Muscel (11 óra), Szatmárnémeti Olimpia–Újszentesi SK (11 óra), Vajdahunyadi Corvinul–Bukaresti Steaua (12.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * vasárnap: Sepsi OSK–Ceahlăul Piatra Neamț (12.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * kedd: Marosvásárhelyi ASA–Gloria Beszterce (20 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1).