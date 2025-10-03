Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, 3. LigaHazai pályán folytathatja veretlenségét a KSE

2025. október 3., péntek, Sport

A csoportjában éllovas Kézdivásárhelyi SE hazai környezetben folytathatja veretlenségét a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. A hetedik fordulóban a céhes városi csapat szombaton 15 órától a CSO Plopeni együttesét fogadja a Sinkovits Stadionban. A közel egy hónapig tartó nyeretlenségét az előző körben megszakító Sepsi OSK II. ma 15 órától a táblázatban utolsó előtti Galaci Oțelul II. vendégeként játszik.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

A kézdivásárhelyi gárda a múlt héten magabiztos győzelmet aratott, Liviu Negoiță legénysége az Unirea Braniștea otthonában diadalmaskodott (3–0), míg a CS Plopeni hazai pályán szenvedett vereséget az újonc CS Victoria Traiantól (0–2), így az eddigi hat mérkőzésén mindössze négy pontot gyűjtött. A felső-háromszéki és a Prahova megyei alakulat korábban nyolcszor nézett farkasszemet, az örökmérleg a kék-fehér mezesek felé billen, mivel négyszer nyertek, egyszer remiztek és háromszor a munténiai együttes örülhetett. Az előző idény alapszakaszában a felek kétszer találkoztak, a Sinkovits Stadionban rendezett odavágóban a vendégek győzedelmeskedtek (0–1), míg a visszavágó gól nélkül zárult. A céhes városi csapat a mostani idényben hibátlanul teljesít saját közönsége előtt, hiszen mindhárom összecsapását behúzta, ezzel ellentétben szombati ellenfele idegenben mindössze egy pontot szerzett, még augusztus végén játszott döntetlent a Sepsi OSK II. otthonában.

A hetedik forduló programja: * ma: Petrolul Plo­iești II.–Unirea Braniștea (15 óra), FC Unirea Brăila–Sporting Liești (15 óra), Galaci Oțelul II.–Sepsi OSK II. (15 óra) * szombat: Kézdivásárhelyi SE–CSO Plopeni (15 óra), CS Păulești–CSM Râmnicu Sărat (15 óra), CS Victoria Traian–CSO Blejoi (15 óra). (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-03 08:00 Cikk megjelenítése: 67 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 695
szavazógép
2025-10-03: Sport - Miska Brigitta:

Saját közönsége előtt javíthat a Sepsi OSK (Labdarúgás, 2. Liga)

A kedden vereséget szenvedő sepsiszentgyörgyi csapat hazai pályán javíthat a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban. A kilencedik fordulóban a háromszéki együttes vasárnap 12.30-tól a táblázatban tizenkettedik Ceahlăul Piatra Neamț ellen játszik a Sepsi Duna Arénában. A mérkőzést a Digi Sport 1 és a Prima Sport 1 élőben közvetíti.
2025-10-03: Sport - :

Székelyudvarhelyre utazik a Sepsi-SIC (Női kézilabda, A-divízió)

A női másodosztályú kézilabda-bajnokságban székely rangadót rendeznek. A harmadik fordulóban a sepsiszentgyörgyi csapat vasárnap 16.30-tól az első két mérkőzését elvesztő Hargita KK vendégeként játszik a székelyudvarhelyi sportcsarnokban.
rel="noreferrer"