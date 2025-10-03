A csoportjában éllovas Kézdivásárhelyi SE hazai környezetben folytathatja veretlenségét a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. A hetedik fordulóban a céhes városi csapat szombaton 15 órától a CSO Plopeni együttesét fogadja a Sinkovits Stadionban. A közel egy hónapig tartó nyeretlenségét az előző körben megszakító Sepsi OSK II. ma 15 órától a táblázatban utolsó előtti Galaci Oțelul II. vendégeként játszik.

A kézdivásárhelyi gárda a múlt héten magabiztos győzelmet aratott, Liviu Negoiță legénysége az Unirea Braniștea otthonában diadalmaskodott (3–0), míg a CS Plopeni hazai pályán szenvedett vereséget az újonc CS Victoria Traiantól (0–2), így az eddigi hat mérkőzésén mindössze négy pontot gyűjtött. A felső-háromszéki és a Prahova megyei alakulat korábban nyolcszor nézett farkasszemet, az örökmérleg a kék-fehér mezesek felé billen, mivel négyszer nyertek, egyszer remiztek és háromszor a munténiai együttes örülhetett. Az előző idény alapszakaszában a felek kétszer találkoztak, a Sinkovits Stadionban rendezett odavágóban a vendégek győzedelmeskedtek (0–1), míg a visszavágó gól nélkül zárult. A céhes városi csapat a mostani idényben hibátlanul teljesít saját közönsége előtt, hiszen mindhárom összecsapását behúzta, ezzel ellentétben szombati ellenfele idegenben mindössze egy pontot szerzett, még augusztus végén játszott döntetlent a Sepsi OSK II. otthonában.

A hetedik forduló programja: * ma: Petrolul Plo­iești II.–Unirea Braniștea (15 óra), FC Unirea Brăila–Sporting Liești (15 óra), Galaci Oțelul II.–Sepsi OSK II. (15 óra) * szombat: Kézdivásárhelyi SE–CSO Plopeni (15 óra), CS Păulești–CSM Râmnicu Sărat (15 óra), CS Victoria Traian–CSO Blejoi (15 óra). (miska)