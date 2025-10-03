Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Női kézilabda, A-divízióSzékelyudvarhelyre utazik a Sepsi-SIC

2025. október 3., péntek, Sport

A női másodosztályú kézilabda-bajnokságban székely rangadót rendeznek. A harmadik fordulóban a sepsiszentgyörgyi csapat vasárnap 16.30-tól az első két mérkőzését elvesztő Hargita KK vendégeként játszik a székelyudvarhelyi sportcsarnokban.

    Fotó: Miska Brigitta

A második fordulóban a Sepsi-SIC hazai környezetben átgázolt a CS Știința Bacău együttesén, a Carmen Cartaș irányította kézilabdázók 49–12-re diadalmaskodtak moldvai ellenfelük felett. A Hargita KK a múlt hétvégén a második bajnoki összecsapásán is alulmaradt, Mester Zsolt tanítványai 39–28-ra kikaptak a Jászvásári CSM otthonában. A székelyföldi alakulatok az előző idényben kétszer néztek far­kasszemet az A-divízióban, mindkétszer a sepsiszentgyörgyi zöld-fehér mezesek győztek, a szeptemberi odavágóban 38–26-ra, a decemberi visszavágóban pedig 30–20-ra.

„A Székelyudvarhely az elmúlt szezonban nem jutott be a felsőházi rájátszásba, viszont gyönyörű, modern kézilabdát játszó csapattal rendelkezik. Tapasztalt játékosaik vannak, akik képesek dönteni a kulcsfontosságú pillanatokban. Mindig szoros találkozókat játszottunk velük, és tisztában vagyunk azzal, hogy a vasárnapi sem lesz másképp. Pontokra van szükségünk, mert ebben a csoportban a playoffba jutásért folyó küzdelem nagyon kiegyenlített” – nyi­latkozta Carmen Cartaș vezetőedző.

A harmadik forduló programja (vasárnap): CS Știința Bacău–CS Județean Prahova (11 óra), Fogarasi VSK–CSM Roman (12 óra), Hargita KK–Sepsi-SIC (16.30 óra), Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ–Jászvásári CSM 16–45. (miska)

