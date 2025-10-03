Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
LovassportOrszágos bajnokságon bizonyítottak

2025. október 3., péntek, Sport

Szeptember 26-án és 27-én a Szeben megyei Zorabia Tanyán tartották meg a kezdő felnőttek távlovagló országos bajnokságának döntőjét, amely egyben a gyermek, a junior és az ifjúsági küzdelemsorozat fináléja is volt. A rangos eseményen a sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club két versenyzője is rajthoz állt a 60 kilométeres távon és figyelemre méltó eredménnyel zárta a megmérettetést.

  • Fotó: Sport-All Sport Club
    Fotó: Sport-All Sport Club

Ahogy a korábbi távlovagló versenyeken megszokhattuk, a sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club színei­ben Opra Boglárka és Toró Tibor állt rajthoz a sportág országos bajnokságának döntőjén, mindketten a felnőttek 60 kilométeres távján. Opra Boglárka Avar nevű lovával, kiváló teljesítményt nyújtva a 4. helyen ért célba, míg Toró Tibor Shaid nevű hátasának nyergében szintén remek versenyzéssel az 5. helyet szerezte meg. Mindkét lovas méltán lehet büszke a szereplésére, hiszen a pálya az eddigi bajnokságok egyik legnehezebbje volt. 

„Nekünk és versenyzőtársainknak nemcsak a hosszú távval kellett megbirkóznunk, hanem komoly terepviszonyokkal is. Mintegy 600 méteres szintkülönbséget kellett leküzdenünk, a pálya egy öt kilométeres szakaszán a frissen felszórt tört köves rész keményen megrostálta a mezőnyt. Emellett a rosszul kijelölt pálya is okozott fejfájást, és a kedvezőtlen időjárási körülmények szintén nehezítették a haladást” – mondta el Toró Tibor.

A sportolóink mostani eredménye nemcsak egyéni siker, hanem a felkészítésben részt vevő szakemberek és az egész csapat munkáját is dicséri egyben. (t)

