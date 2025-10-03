Hozzávalók: 6–8 kifli, 15–20 dkg félkemény sajt, 2 dl tej, 1–2 evőkanál tejföl, só, bors; a pörkölthöz: 1–2 fej hagyma, ½ zöldpaprika (TV-paprika) vagy kápia paprika, 50 dkg sertéscomb, 1 evőkanál zsír, só, bors, pirospaprika.
Elkészítése. A hagymát és a paprikát apró kockára vágjuk, a zsíron megdinszteljük, megszórjuk pirospaprikával, összekavarjuk, majd hozzáadjuk a kockára vágott disznócombot. Lefödve, időnként belekavarva pároljuk, amíg a hús kifehéredik, ekkor sózzuk, borsozzuk, és lassú tűzön addig pároljuk, amíg megpuhul. Ha már elkészült a pörköltünk, hagyjuk teljesen kihűlni.
Eközben a kifliket kettévágjuk, belsejüket kikotorjuk, egy késes aprítóba tesszük, hozzáadjuk a pörköltet, majd pépesítjük. Az így nyert húsos pépet lazítjuk kevés tejföllel, megkóstoljuk, és ha szükséges, még sózzuk, borsozzuk. Ezután a tölteléket betöltjük a félbevágott, lyukas kiflikbe, egyenként tejbe mártjuk, majd sütőpapírral bélelt tepsibe sorakoztatjuk. Mindegyik tetejét megszórjuk gazdagon reszelt sajttal, majd 200 Celsius-fokra hevített sütőben addig sütjük, míg a sajt megpirul.
Kitűnő vendégváró, iskolás gyermekeknek laktató tízórai, de reggelire és vacsorára is tálalható.
Maradékhasznosító receptnek is megfelel az előző napról megmaradt pörkölt hasznosítására.
Mennyiség: 6 személy
Elkészítési idő: 1,5 óra
Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.