A nap fotója

2025. október 3., péntek, Szabadidő
  • Maksa az Óriáspince-tető aljában. Fotó: Szekeres Attila
2025-10-03: Szabadidő - :

Mit főzzünk ma? (Hússal töltött kifli)

Hozzávalók: 6–8 kifli, 15–20 dkg félkemény sajt, 2 dl tej, 1–2 evőkanál tejföl, só, bors; a pörkölthöz: 1–2 fej hagyma, ½ zöldpaprika (TV-paprika) vagy kápia paprika, 50 dkg sertéscomb, 1 evőkanál zsír, só, bors, pirospaprika.
2025-10-03: Nyílttér - :

Csapatépítő hétvége

A sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola lelkes és elhivatott pedagógusai egy tartalmas, élményekben gazdag csapatépítő hétvégén vettek részt Sugásfürdőn a festői Benkő Vendégházban. A programot Prezsmer Boglárka vezette, aki nemcsak szakmai tapasztalatával, de inspiráló személyiségével is hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
