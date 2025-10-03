Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Csapatépítő hétvége

2025. október 3., péntek

A sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola lelkes és elhivatott pedagógusai egy tartalmas, élményekben gazdag csapatépítő hétvégén vettek részt Sugásfürdőn a festői Benkő Vendégházban. A programot Prezsmer Boglárka vezette, aki nemcsak szakmai tapasztalatával, de inspiráló személyiségével is hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

    Fotó: Péter Bíborka

A háromnapos hétvége célja az volt, hogy a tantestület tagjai elmélyítsék az együttműködést, erősítsék a közösségi szellemet, valamint új lendületet kapjanak az előttük álló kihívásokhoz. Fontosnak tartjuk, hogy a pedagógusok ne csak munkatársak, hanem egy jól működő, támogató közösség tagjai legyenek. Ez a hétvége kiváló alkalmat adott arra, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz – emberileg és szakmailag egyaránt. A Benkő Vendégház családias hangulata, a természet közelsége és a gondosan megtervezett, játékos és élményalapú foglalkozások tiszta és közvetlen emberi együttlétté váltak. Hozzájárultak ahhoz, hogy a résztvevők feltöltődve, motiváltan térjenek vissza az iskolai mindennapokhoz.

A rendezvény újabb példája annak, hogy a pedagógusközösségek fejlesztése, a jó munkahelyi légkör megteremtése nemcsak a tanárokra, hanem a ránk bízott diákokra is kiterjed, pozitív hatással van.A Váradi József Általános Iskola munkaközössége ezzel a hétvégével nemcsak kikapcsolódott, hanem megszilárdította azt a szellemi, lelki alapot, amelyre a tanévet építhetik. 

A szervezők: 
Szilágyi Andrea pszichológus és Péter Ilyés Kinga tanítónő 

