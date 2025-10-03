Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Jászvásári kórházügyTörvénytelenséget tárt fel a miniszteri vizsgálat

2025. október 3., péntek, Belföld

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter tegnap bejelentette, hogy elküldi a legfőbb ügyészségnek a minisztérium ellenőrző testülete által a jászvásári Sfânta Maria Gyermekkórházban végzett vizsgálódás eredményét.

  • Fotó: Facebook / Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași
    Fotó: Facebook / Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași

Sajtótájékoztatóján a tárcavezető elmondta, kiderült, hogy a kórház működéséhez szükséges egészségügyi engedélyt törvénytelen módon állították ki, mivel az intenzív osztályon nincsenek mosdókagylók, amelyek biztosítanák a törvény által megkövetelt folyó hideg és meleg vizet a kézmosáshoz, fertőtlenítéshez a személyzet számára. Az ügyészség dolga kideríteni, hogy ki és milyen körülmények között vagy nyomás hatására adta ki a működési engedélyt, és miért nem jelentette eddig még senki a mosdókagylók hiányát a kórház vezetőségéből vagy a kórház, az osztály személyzetéből – hangsúlyozta Rogobete. Nyomatékosította ugyanakkor, hogy a miniszteri ellenőrző testület és az Állami Egészségügyi Felügyelet által végzett ellenőrzések nyomán készült jelentéseket elküldi a legfőbb ügyészségnek, amely elrendelhet az ügyben további, az egészségügyi tárca kapacitását meghaladó vizsgálatokat.

Rogobete szerint az ellenőrzések során egy sor adminisztratív jellegű szabálytalanságot fedtek fel, mint például az intenzív terápiás osztály vezetőjének kinevezését, akinek az idevágó törvény értelmében egyetemi tanárnak is kellene lennie ahhoz, hogy az osztályt vezethesse, ez pedig nincs így.

A kórház epidemiológusát illetően pedig nincs nyoma, hogy milyen versenyvizsga és dokumentumok alapján léptették elő az orvosi tevékenységgel összefüggő fertőzések megelőzéséért és felügyeletéért felelős szakosztály koordinátorává – mutatott rá a miniszter. Hozzátette: az állami felügyelet pedig súlyos mulasztásokat tárt fel az orvosi tevékenységgel összefüggő fertőzések terjedésének korlátozását célzó protokollok alkalmazásában.

Az egészségügyi miniszter tegnap azt is kérte, hogy a jászvásári gyermekkórház tisztségéből elbocsátott ügyvivő igazgatóját az orvosigazgatói tisztségből is menesszék. Emlékeztetett: a Iaşi megyei egészségügyi igazgatóságtól kérte a Sfânta Maria Gyermekkórház igazgatójának menesztését, mivel ő ezt nem tudta megtenni, mert a kórház nem tartozik a szaktárca felügyelete alá. Most azt tapasztalta, hogy a menesztett igazgatót a kórház orvosigazgatói tisztségébe nevezték ki, és felkérte az egészségügyi igazgatóságot, váltsák le ebből a tisztségből is Cătălina Ionescut, mert – mint fogalmazott – „ebben a helyzetben nem lehet a tisztségekkel játszani”.

