Kedvezményes energiaár kis jövedelműeknek

Olyan jogszabálytervezet kidolgozását mérlegelik, amely megakadályozná az áram kikapcsolását azoknál a rászoruló fogyasztóknál, akik nem tudják kifizetni a számláikat – jelentette be szerda este Bogdan-Gruia Ivan. Az energiaügyi miniszter szerint fontolóra vették azt is, hogy a kis jövedelmű fogyasztóknak kedvezményes áron biztosítsák a villamos energiát.

Az Antena 3 televíziónak adott interjúban a magas villanyszámlák kapcsán a tárcavezető elmondta, jelenleg négy vállalat is a július 1-ig érvényben volt 1,30 lejes árplafon alatti árat számol fel a villamos energiáért. „Az emberek megnézhetik az ár-összehasonlító oldal adatait, és ingyenesen szolgáltatót válthatnak” – emelte ki. Hozzátette, közben mérlegelik egy olyan törvénytervezet kidolgozását, amely megakadályozná az áram kikapcsolását azoknál a rászoruló fogyasztóknál, akik nem tudják kifizetni a számláikat. Emellett gondolkodnak egy olyan mechanizmuson is, amelyik 1 lejben korlátozná a kilowattóránkénti árat a 2500–3000 lejnél kisebb jövedelműek esetében. „Ezeken a mechanizmusokon dolgozunk jelenleg, és már a télen bevezetnénk, hogy vészeljük át ezt az időszakot” – magyarázta a miniszter.

Bogdan Ivan úgy vélte, ha nem tesznek lépéseket a villanyáram árának csökkentéséért, „a romániaiak fognak a legdrágábban áramhoz jutni a világon”, a cégek pedig elvesztik a versenyképességüket a nemzetközi piacon. „Ez nemzetbiztonsági probléma, mert mindennek az árát, amit megvásárolunk, 10 és 70 százalék közötti arányban befolyásolja az energia ára” – magyarázta a miniszter.

A tárcavezető szerint mintegy fél éven, kilenc hónapon belül várhatóan csökkenni fognak a végső fogyasztók által fizetett árak.