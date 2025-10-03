Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elfogadták a költségvetés-kiigazítást

2025. október 3., péntek, Belföld

Elfogadta a kormány szerdai ülésén a költségvetés-kiigazítást – közölte az ülést követő sajtótájékoztatón Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

  • Fotó: gov.ro
A tárcavezető hangsúlyozta, a kiigazított költségvetés 1902 milliárd lejes bruttó hazai termékkel (GDP), 0,6 százalékos gazdasági növekedéssel és 8,4 százalékos GDP-arányos hiánnyal számol. Nazare szerint alaposan megvizsgálták mindegyik minisztérium bevételeit és kiadásait, és igyekeztek „a lehető legreálisabban” tervezni. „Ezzel a költségvetés-kiigazítással a komolyság és a pénzügyi fegyelemhez való visszatérés üzenetét akarjuk közvetíteni a polgároknak, a pénzügyi piacoknak és a befektetőknek egyaránt” – fogalmazott.

A pénzügyminiszter rámutatott, a költségvetés-kiigazítással a kormány egyik fő célja biztosítani a több mint 150 milliárd lejt a beruházásokra, köztük a helyreállítási tervbe foglalt projektekre, de lesz pénz a közalkalmazotti fizetésekre, a nyugdíjakra, az egészségügyi rendszerrel kapcsolatos költségekre, valamint a kamatköltségek fedezésére is.

Alexandru Nazare beszélt arról is, hogy a szerdán elfogadott költségvetés-kiigazítás nem tartalmaz a pártok állami támogatását érintő módosításokat, mert még nem született döntés erről a koalícióban. Elmondta, amint a koalíciós pártok döntést hoznak a pártfinanszírozás kapcsán, a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetbe foglalja az esetleges módosításokat. Hozzátette, személy szerint azt szeretné, hogy mindegyik hitelutalványozó faragja le a kiadásait. Az Állandó Választási Hatóság (AEP) szeptemberben összesen 19 millió lejt utalt nyolc párt – PSD, AUR, PNL, USR, SOS Románia, POT, PMP, Jobboldal Ereje – számláira.

