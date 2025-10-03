Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Leállnak bizonyos közberuházások

2025. október 3., péntek, Belföld

Elfogadta a kormány szerda esti rendkívüli ülésén a közérdekű építési beruházások rangsorolásáról szóló sürgősségi rendeletet. Bizonyos projektek leállnak, és forrásokat csoportosítanak át az előrehaladott szakaszban lévő beruházásokra – ismertette az Agerpres.

    Fotó: gov.ro

Ioana Dogioiu kormányszóvivő a kabinet ülését követő sajtótájékoztatón elmondta, a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében a kormány a kivitelezés előrehaladott szakaszában lévő és jelentős hatással bíró projektekre összpontosítja a pénzügyi forrásokat. Rámutatott, az Országos Beruházási Társaság (CNI) projektjeit érintő módosítások célja növelni a közpénzek felhasználásának hatékonyságát azáltal, hogy a rendelkezésre álló forrásokat az „egyértelmű és mérhető eredményekkel járó” projektekre irányítják. A sportcsarnokokkal, kulturális intézményekkel és csatornahálózatokkal kapcsolatos projektek leállnak, több alprogramot pedig törölnek, beleértve azokat is, amelyek átfedéseket mutatnak a fejlesztési minisztérium más programjaival.

Ioana Dogioiu arról is beszámolt, hogy az Anghel Saligny program keretében 2026. január 1. és 2026. december 31. között lehet új finanszírozási szerződéseket kötni, az ezekhez rendelt összegeket azonban csak 2027. január 1-től kezdődően utalják ki.

A stadionépítési projektek kapcsán a kormányszóvivő megjegyezte, hogy csak azokat a beruházásokat kivitelezik, amelyek költségeihez a kedvezményezettek 25 százalékos társfinanszírozással járulnak hozzá. Ugyanakkor ha a kivitelezési munkálatok nem kezdődtek még el, ezeket csak 2027. január 1. után lehet elindítani. A helyi önkormányzat a rá eső 25 százalékos önrészt korábban is kifizetheti, de az állami költségvetésből származó összegeket csak 2027-től kezdik el utalni – magyarázta a szóvivő.

