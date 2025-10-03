Háború vagy diplomácia?

Az európai háborús terv lényege, hogy a háborút meg lehet nyerni a frontvonalon. Ezzel szemben a magyar terv egy diplomáciai terv, amely szerint a háborúnak csak diplomáciai megoldása van, ezért tárgyalni kellene. Erről beszélt Orbán Viktor, Magyaország miniszterelnöke újságíróknak az Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozójának második napja után tegnap.

A kormányfő kiemelte: az asztalon van egy európai háborús terv, amelynek lényege, hogy a háborút meg lehet nyerni a frontvonalon. Ukrajna le tudja győzni Oroszországot, és ehhez Európának minden eszközt, fegyvert és pénzt a rendelkezésére kell bocsátania. Az ukránok ugyan nem tudják visszavenni a területüket, de megállítják az oroszokat ott, ahol most a frontvonal van, és az orosz gazdaság hamarabb fog kimerülni, mint az európai. Ennek a tervnek a két gyenge pontja, hogy nem tudjuk, milyen hosszú lesz a folyamat, és mennyibe fog kerülni Európának.

Ezzel szemben a magyar terv egy béketerv, egy diplomáciai terv. Mi azt mondjuk, hogy a háborúnak csak diplomáciai megoldása van, ezért tárgyalni kellene. Két lehetőségünk van: vagy „az amerikaiak kisöccseként követjük a tárgyalásokat, vagy önállóan tárgyalunk, mint Európai Unió az oroszokkal”. Magyarország a másodikat javasolja – tette hozzá Orbán Viktor, jelezve, hogy az ma egy kisebbségi álláspont.

Az előző napi egyeztetések után Orbán Viktor azt nyilatkozta, az Európai Unió elhatározta, hogy háborúba megy, ez rossz Magyarországnak és rossz az EU-nak is. „Adjunk több pénzt az ukránoknak háborúra, adjunk fegyvert az ukránoknak háborúra, gyorsítsuk fel a belépésüket az Európai Unióba” – sorolta, hangsúlyozva: minden a háborúról szól. Bejelentete: a Fidesz elnökségének azt fogja javasolni, hogy indítsanak Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert minden erőre szükség lesz, hogy ki lehessen maradni ebből a háborúból.

Kérdésre válaszolva közölte: nem járult hozzá ahhoz a javaslathoz, amely szerint megváltoztatnák a EU-hoz való csatlakozási tárgyalások eddigi jogi környezetét. Emlékeztetett: eddig a tárgyalási fejezetek megnyitásához is százszázalékos támogatás kellett a tagok részéről. Ezt úgy akarják megváltoztatni, hogy a fejezetek megnyitása ne követeljen egyhangúságot, legyen elég minősített többség, és a lezárásnál maradjon meg az egyhangúság. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra: a szabály megváltoztatásához szintén egyhangúság kell. „És én mondtam, hogy nem járulok hozzá” – jelentette ki.