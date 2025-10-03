Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Támadás egy manchesteri zsinagógánál

2025. október 3., péntek, Világfigyelő

Késeléses és gázolásos támadás történt tegnap egy manchesteri zsinagógánál. A támadót a rendőrség lelőtte.

  • A támadás helyszíne. Fotó: Facebook / Heaton Park Hebrew Congregation
    A támadás helyszíne. Fotó: Facebook / Heaton Park Hebrew Congregation

A támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A rendőrségi tájékoztatás szerint az elkövető több embert autójával ütött el, másokat pedig megkéselt. Az utóbbiak között volt a zsinagóga egyik biztonsági őre is. Az incidens a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jom-kip­pur napján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat.

A manchesteri zsinagóga is tele volt a támadás idején. A rendőrség közölte, hogy a hívőket a biztonsági akció idejére a zsinagógában tartották, utána pedig kiürítették az épületet.

Keir Starmer brit miniszterelnök a támadás hírére megszakította koppenhágai látogatását, hazautazott és összehívta a kormány különleges helyzetekben ülésező tanácskozó testületét. Starmer elmondta: a kormány megerősítette a nagy-britanniai zsinagógák rendőrségi őrizetét. Hozzátette: a támadást különösen elborzasztóva teszi az a tény, hogy jom-kippur napján történt.

III. Károly király mélységes megdöbbenésének és szomorúságának adott kifejezést, ő is azt emelte ki személyes üzenetében, hogy a támadás a zsidó közösség számára igen jelentős időpontban történt.

