Az Iskola utca és az Apor Péter-iskola. Utcajavítás, bár tervezték, nem biztos, hogy lesz, és az intézmény felújításánál is kérdőjelek merültek fel. A szerző felvétele

Egymás után jöttek a rossz hírek Bokor Tibor telefonjára még beszélgetés közben is: Cseke Attila fejlesztési miniszter azt közölte, hogy pénzhiány miatt az uszoda építését is befagyasztják november 15-től 2026. március 15-ig, annak ellenére, hogy az építkezés előrehaladott állapotban van. „Hiába volt az Országos Befektetési Társaság számláján a pénz, átcsoportosították. Az építkezés vélhetően jövő évben kezdődhet újra” – vázolta a kialakult helyzetet az elöljáró, aki azt a kérdést is feltette: ebben a helyzetben ki fog még dolgozni?

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a fejlesztési minisztériumnak 4,7 milliárd lej áll rendelkezésre, miközben az igénylés egymilliárd lejjel nagyobb. Így az Anghel Saligny és más országos programokat is leállítanak – ami nem feltétlen jó ötlet, ugyanis dominóhatást okozhat: sok cég juthat csődhelyzetbe, miután az állam nem törleszti még a kivitelezett munkák ellenértékét sem. „Az önkormányzatoknál sem jó a hangulat, az emberek várják, hogy mi történik, kit rúgnak ki. A cégek csődbe jutnak, az emberek munka nélkül maradnak – így lehet ezt az országot csődbe vinni” – summázott Bokor Tibor, aki szerint még a 2008-as válság idején sem volt ilyen pattanásig feszült a hangulat.

„Sok számlánk van, amit nem tudunk fizetni, emellett sok a leszerződött munkánk, kilenc szerződés van aláírva. A legkritikusabb a Csernátoni út, a Kert utca, ott a Kanta, a Nagy Mózes utca a hozzá tartozó udvarterekkel, a Matkó, Bod Péter, Temető és az Iskola utca is. Ott a szerződésünk a város és Kézdiszentlélek közötti bicikliútra. Most már talán mindegy, hogy van-e finanszírozási szerződésünk, vagy nincs. Az RMDSZ ellenkezése dacára a PSD és a PNL úgy döntött: mindent befagyasztanak. Most jött az értesítés, hogy az uszoda építése is leáll” – vázolta a helyzetet a polgármester, hozzátéve: emellett az is ott van, hogy bizonyos munkálatoknak a versenytárgyalást megnyerő cégek neki sem kezdenek, mert félnek, nem lesz kifizetve.

„A gázhálózat bővítése esetén van pozitívum, bár van még másfél millió lej kifizetni való, de talán megoldódik a helyzet úgy, hogy a gázórák vásárlását átvállalja – egyelőre úgy néz ki: meghitelezi – az építő, másként az is dugába dőlne. Viszont nem tudjuk, hogy mi fog történni a Molnár Józsiás-iskola energetikai korszerűsítésével, ez is kérdőjel. Zajlik a munkálat az Apor Péter-iskolánál és a Manócska-óvodánál, az előzőnél az infláció növekedése miatt pluszpénzeket kér a kivitelező, amit nem tudom, hogy honnan tudnánk kifizetni. Azt az összeget ugyanis az önkormányzatnak kellene előteremtenie, csak épp honnan?” – tette fel a kérdést Bokor Tibor.

A gond az: a megszorítások csak rontanak a helyzeten, nem javítanak. „A cégek egy része megszűnik, a szakemberek egy része elmegy külföldre, más meg az állam költségén lesz munkanélküli. Az államkassza még üresebb lesz. Én még ilyet nem tapasztaltam, és nem is látom, hogy jó lenne a kimenetele ennek a folyamatnak” – zárta szavait Bokor Tibor.