Drágít a Transloc

2025. október 3., péntek, Közélet

Barót városi tanácsa jóváhagyta a helyi tömegszállítási vállalat, a Transloc Rt. által alkalmazott új árakat. A drágítás nem érinti a szolgáltatást leginkább igénybe vevőket, hiszen a tanulók és a nyugdíjasok ingyenesen juthatnak bérlethez – hangzott el az ülésen.

  Fotó: Böjte Ferenc
    Fotó: Böjte Ferenc

Barót és Bibarcfalva, valamint Barót és Köpec között eddig egy út öt lejbe került, ezentúl hat lej lesz, Bodosból, Miklósvárról és Felsőrákosról eddig 5,50 lejért lehetett a városba utazni, a hónap elejétől pedig már nyolc lejbe kerül egy jegy.

A Köpecről és Bibarcfalváról rendszeresen Barótra járók szeptemberben még 150 lejt fizettek bérletükért, ám októbertől már 190 lejt kell a tömegszállítási vállalat pénztáránál hagyniuk. A Bodosból, Miklósvárról és Felsőrákosról ingázóknak 180 lej helyett 260 lejt kell fizetniük.

Az ülésen jelenlevő Benedek Csaba igazgató Pál Levente (Erdélyi Magyar Szövetség) felsőrákosi tanácstag kérdésére azt válaszolta, a diákok és a nyugdíjasok számára teljes egészében kompenzált a szolgáltatás ára.

Szerző: Hecser László Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-03 08:00
