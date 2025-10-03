Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Káosz az útkereszteződésben

2025. október 3., péntek, Közélet

Balesetveszélyessé vált néhány órára Sepsiszentgyörgyön a Csíki utca és a Grigore Bălan tábornok út keteszteződése, mivel a kereszteződést korszerűsítő vállalat leszerelte az ott lévő forgalmi táblákat, és újakat helyezett el, azok viszont már más előnyt jeleztek.

  • Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
A cég hibázott, mutatott rá a városháza, ugyanis a hivatal azt rendelte el, hogy az új táblákat takarják le, hisz azok majd akkor lépnek érvénybe, amikor beüzemelik a villanyrendőrt. A délután folyamán visszaszerelték a régi táblákat, tehát egyelőre nem történt forgalomváltozás. (sz.)

