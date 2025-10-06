Emlékezés az aradi vértanúkra Sepsiszentgyörgy. A város önkormányzata idén is műsorral és koszorúzással emlékezik meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről, az aradi vértanúkról. A mai megemlékezésre 16.30 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti téren, az aradi tizenhármak emlékére felállított kopjafáknál kerül sor.

A részletes program: 16.30-tól köszöntőt mond Danciu Helga moderátor; megemlékező beszédet tart Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke; emlékműsor (verses-zenés összeállítás) a Székely Mikó Kollégium diákjainak előadásában: Magyari Lajos Október 6. című versét előadja Bálint Hanga, népi katonadalt énekel Balázs Gergő (felkészítő tanárok: Dombora Anna és Dobra Judit); megemlékező beszédet mond Dolhai István főkonzul (Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa) és Balázs Antal nyugalmazott tanító, fafaragó; Lelkészi áldást ad ft. Ilyés Zsolt plébános; a koszorúk elhelyezése, a magyar és székely himnusz eléneklése után a részvevők levonulnak az 1848–49-es Honvéd emlékműhöz az Erzsébet parkba, ahol a koszorúk elhelyezésekor közreműködik a Sepsiszentgyörgyi Férfi Dalárda.

Kézdivásárhely. A kedvezőtlen időjárás miatt a mai megemlékezést a Vigadó Művelődési Központban tartják. 14 órától a Nagy Mózes Főgimnázium tanulói verssel, énekkel és tánccal emlékeznek az Egy vallás van a földön: szabadság! című műsorukkal. A vértanúk neveinek elhangzása után felidézik az egykori hősök szabadságharc sikerébe vetett hitét, jelképes csatajeleneteket és a gyász perceit. Összeállították: Dezső Zelinda és Tamás Anna Mária tanárnők, valamint Fákó Alpár néptáncoktató. Az ünnepség koszorúzással ér véget.

Kovászna. A kovásznai belvárosi református templom kertjében ma 18 órától emlékeznek a 13 aradi vértanúra. Szavalatok, ünnepi beszédek hangzanak el, közreműködik a Kovásznai Református Férfidalárda, a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad és a Havadtőy Sándor Cserkészcsapat.

Erdővidéki Közművelődési Napok

Október 6–12. között tartják a 31. Erdővidéki Közművelődési Napokat.

A mai program: * Baróton 8–13 órátig Kovács Attila (Holden Rose) író motivációs előadásai az olvasásról diákoknak a Gaál Mózes Általános Iskolában. Az előadások központi témája az olvasóvá nevelés. * Nagyajtán 18 órától Kriza János élete – Üzenet a Vadrózsák kelyhéből, Szabó Előd unitárius lelkész (Székelykeresztúr) előadása az Áldás Házában. * Székelyszáldoboson 17 órától Kovács Attila (Holden Rose) író motivációs előadásai az olvasásról diákoknak a régi óvodában.

Kedden: * Baróton 8–13 óráig Kovács Attila (Holden Rose) író motivációs előadásai az olvasásról diákoknak a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceumban. 13 órától ugyanott Erdővidéki huszárok a történelem színpadán – 1805. Csikány Tamás hadtörténész (Budapest) történelmi előadása. A Városi Művelődési Házban 10 és 12 órától Három székláb – a Kaláka Együttes (Budapest) koncertje, előadják: Becze Gábor, Gryllus Dániel és Radványi Balázs. Felhangzanak többek között Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Tamkó Sirató Károly, Móra Ferenc, Hajnal Anna verseire írott dalok, a sokak által kedvelt lemezek darabjai: A pelikán, Nálatok laknak-e állatok?, Ukulele, Az én szívemben boldogok a tárgyak, Bőrönd Ödön, Madáretető. A Gyulai Líviusz Városi Könyvtár Pál Antal-olvasótermében 19 órától Tortoma Önképzőkör: Hunyaditól az iPhone-ig – Kovács Attila (Holden Rose) író (Budapest) vetített képes motivációs előadása fiataloknak és felnőtteknek, pedagógusoknak és szülőknek az olvasásra való nevelésről. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező. * Bölönben 19 órától az unitárius templomban Dsida-est: Én hívlak élni... s remélni! – megzenésített versek a Datki Church Band előadásában. * Nagybaconban 18 órától a református imateremben Fedezzük fel Erdővidéket! – Lakatos Csilla muzeológus munkafüzetének bemutatója; 18.30-tól Erdővidéki huszárok a történelem színpadán – 1805. Csikány Tamás hadtörténész (Budapest) történelmi előadása.

Jókai-emlékkiállítás és -felolvasás Baróton

A 30. Erdővidéki Közművelődési Napok keretében október 9-én, csütörtökön 13 órakor Baróton a múzeum kertjében megnyílik a Jókai Háromszéken című tárlat. A kiállítást Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet igazgatója nyitja meg. Házigazdaként Demeter László, a baróti Erdővidék Múzeuma igazgatója köszönti a résztvevőket. Kurátorok: Kiss Jenő irodalomtörténész és Jánó Mihály művészettörténész. Fotó, grafikai szerkesztés: Szebeni-Szabó Róbert. Kivitelezés: Kobak Design. A kiállítás létrejöttét támogatásukkal és gazdag képanyaggal segítették: a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, valamint József Álmos helytörténész és Pásztor Csilla nemzetközi referens.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. E heti előadások: 8-án, szerdán és 9-én, csütörtökön 19 órától a nagyateremben (színpadra épített nézőtér) William Shakespeare: A vihar.

M STUDIO. Október 7-én, kedden 19 órától (bemutató) és 8-án, szerdán 19 órától Gemza Péter: Meditáció a szépségről a Háromszék Táncstúdióban * Október 11-én, szombaton a Háromszék Táncstúdióban 19 órától Dirty Dancing, koreográfus: Eryk Makohon. Az előadás 16 éven felülieknek ajánlott. Az előadásban sztroboszkóp-effektus található, ezért fényérzékenyek számára nem ajánlott.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon lehet jegyet vásárolni.

Zene

MAGYAROK FÉNYE. Az alsó-tömösi csata alapján készült Magyarok fénye című rock­oratóriumot október 17-én 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében, 19-én 19 órától a gelencei kultúrotthonban játssza a Brassói Magyar Színház. Jegyek a bilete.ro oldalon és a Gelencei Polgármesteri Hivatalban kaphatók.

HANGVERSENYÉVAD. A Geor­gius Kamarazenekar és a Csíki Kamarazenekar közös hangversenye nyitja meg a 2025–2026-os sepsiszentgyörgyi hangversenyévadot október 23-án, csütörtökön 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében. Az est különleges jelentőséggel bír, hiszen a két kamarazenekar közös produkciója az 1956-os forradalom hősei előtt tiszteleg. A nyitóhangversenyre jegyeket vásárolni a városi kulturális szervezőirodában lehet. A jegy ára 40, illetve 20 lej.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Október 6–8. között három­állomásos turnéra indul Lúdas Matyi, a Liba és a Döbrögi házaspár. A népszerű mesehősökkel a marosvásárhelyi, szovátai és székelykeresztúri gyerekek találkozhatnak.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin, 13, 14.40 és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzér, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Korondról, 18.50-től A hét plébániája, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret. Honlap: mariaradio.ro.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 16.15-től Sarkvidéki varázslat, 16.30-tól Sneaks, 18 órától Lili és a kenguru, 18.15-től Túlagyalt randevú (román feliratos), 20.15-től Rózsák háborúja és Egyik csata a másik után (román feliratos).

Röviden

RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT. Idén is zarándoklatot szerveznek Sepsiszentgyörgyért. Október 6. és 10. között a program esténként 18 órától szentmisével indul, utána pedig a rózsafüzért imádkozva átvonulnak egyik templomtól a másikig. A zarándoklat a Szent József-templomban kezdődik ma 18 órakor, ahonnan az őrkői templomhoz vonulnak át. Pénteken este a Krisztus Király-templomból térnek vissza a belvárosi templomba.

LELKIGYAKORLAT. Október 9. és november 20. között hat csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián lelkigyakorlatot tart Ilyés Zsolt plébános, amelynek témája: Tanuljunk meg imádkozni Jézustól, a Miatyánk ima kérései. Jelentkezni lehet Fodor Melindánál (telefon: 0751 021 821), Kónya Rozáliánál (telefon: 0745 088 672). A program: 18 órától szentmise, utána előadás, kiscsoport és szentségimádás. Szervezők: Ilyés Zsolt plébános, az Élet a Lélekben imacsoport, a Medjugorjei Imacsoport.

Lomtalanítás

A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Zabolán, kedden Zabolán és Székelypetőfalván, szerdán és csütörtökön Gelencén, pénteken Haralyban és Gelencén. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net gyógyszertár (0367 802 977) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai dr. Max patika (0267 362 280) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.