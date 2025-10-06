Elhalálozás
Mély fajdalommal tudatjuk, hogy a drága férj,
édesapa, nagyapa,
dédnagyapa
id. RUZSA DÉNES
életének 95., házasságának 71. évében csendesen
elhunyt.
Lankadatlan munkaszeretete, jósága, becsületessége és szerénysége példakép marad számunkra.
Drága halottunkat 2025.
október 7-én 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra
a református vártemplom
ravatalozójától.
Részvétfogadás 12 órától.
A gyászoló család
1120448
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk 2018. október 6-ra, amikor utolsó útjára kísértük drága Édesapánkat, MÁTHÉ ISTVÁNT. Szeretetének emlékét örökre szívünkbe zártuk.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerető hozzátartozói
1120446
Fájó szívvel emlékezünk
a szentkatolnai
KOVÁCS MÁRIÁRA halálának hathetes gyászmiséje alkalmából. A szentmise 2025. október 7-én, kedden 17 órától kerül megtartásra. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló családja
1120430