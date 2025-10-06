Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. október 6., hétfő, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fajdalommal tudatjuk, hogy a drága férj, 
édesapa, nagyapa, 
dédnagyapa
id. RUZSA DÉNES
életének 95., házasságának 71. évében csendesen 
elhunyt.
Lankadatlan munkaszeretete, jósága, becsületessége és szerénysége példakép marad számunkra.
Drága halottunkat 2025. 
október 7-én 13 órakor 
helyezzük örök nyugalomra 
a református vártemplom 
ravatalozójától.
Részvétfogadás 12 órától.
A gyászoló család
Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2018. október 6-ra, amikor utolsó útjára kísértük drága Édesapánkat, MÁTHÉ ISTVÁNT. Szeretetének emlékét örökre szívünkbe zártuk. 
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Szerető hozzátartozói
Fájó szívvel emlékezünk 
a szentkatolnai 
KOVÁCS MÁRIÁRA halálának hathetes gyászmiséje alkalmából. A szentmise 2025. október 7-én, kedden 17 órától kerül megtartásra. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló családja
Mi, hol, mikor?

Emlékezés az aradi vértanúkra
Sepsiszentgyörgy. A város önkormányzata idén is műsorral és koszorúzással emlékezik meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről, az aradi vértanúkról. A mai megemlékezésre 16.30 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti téren, az aradi tizenhármak emlékére felállított kopjafáknál kerül sor.
