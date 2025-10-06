A kiválóan játszó Sepsi-SIC vasárnap 30–26 arányban diadalmaskodott a Hargita KK vendégeként a székelyudvarhelyi sportcsarnokban a női másodosztályú kézilabda-bajnokság harmadik fordulójában. A sepsiszentgyörgyi csapat vasárnap a listavezető CS Județean Prahova ellen játszik a Szabó Kati Sportcsarnokban.

A házigazdák szerezték az első találatot, viszont a találkozó során először és utoljára vezettek, mivel ezt követően a vendégek nem engedték ki a kezükből az irányítást. A sepsiszentgyörgyi gárda a 8. percre ellépett négy góllal, azonban a székelyudvarhelyi együttes többször is felzárkózott és lőtávolon belül maradt. A zöld-fehér mezesek kihasználták, hogy a Hargita megyei alakulat az első félidő utolsó öt percében nem zörgette meg a hálót, ezen időszakban Carmen Cartaș tanítványai sorozatban négyszer voltak eredményesek, a szünetig pedig megnyugtató előnyre tettek szert (12–18).

A második felvonást a háromszéki csapat indította jobban (14–22), majd fokozatosan kiegyenlítettebbé vált az összecsapás, ráadásul a hazai együttes megrázta magát, ezáltal az 51. percre háromra csökkent a hátránya (19–23). A hátralévő időben a kiállítások sem akadályozták meg a Carmen Cartaș irányította kézilabdázókat abban, hogy begyűjtsék jól megérdemelt győzelmüket (26–30), így a Sepsi-SIC második sikerét ünnepelhette a mostani idényben, amivel a hibátlan CS Județean Prahova, a Jászvásári CSM és a CSM Roman mögött negyedik a rangsorban, míg a Hargita KK továbbra is nyeretlen.

Női kézilabda, A-divízió, alapszakasz, B-csoport, 3. forduló: Hargita KK–Sepsi-SIC 26–30 (12–18).

Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Vezette: Ovidiu Samson és Lucian Trandafirescu. Hargita KK: Bálint An. – Német 4, Mester, András, Miklós 2, Cramba, Munteanu-Korodi 7. Cserék: Sánduly (kapus), Chiratcu, Major, Bálint Al., Simon, Sebestyén, Lukács 1 (1), Katona 3 (3), Szabó 9. Vezetőedző: Mester Zsolt. Sepsi-SIC: Demeter – Márton 7 (4), Damian 4, Lupișcă 2, Pavel 2, Rău 5, Soreanu 5. Cserék: Andrei (kapus), Crețu 2, Cîrstian, Ghinea, Kolumbán, Banu 2, Bîrlă 1, Solymosi, Kellan. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Kiállítások: 6, illetve 14 perc. Hétméteresek: 4/5, illetve 4/4.

További eredmények, 3. forduló: Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ–Jászvásári CSM 16–45, CS Știința Bacău–CS Județean Prahova 18–35, Fogarasi VSK–CSM Roman 26–32.

A rangsor állása: 1. CS Județean Prahova 6 pont, 2. Jászvásári CSM 6, 3. CSM Roman 6, 4. Sepsi-SIC 4, 5. Fogarasi VSK 2, 6. Hargita KK 0, 7. Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ 0, 8. CS Știința Bacău 0.