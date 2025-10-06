Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Teremlabdarúgás, 1. LigaDéván folytatnák jó sorozatukat

2025. október 6., hétfő, Sport

A bajnoki címvédő ellen elért döntetlen után a Sepsi-SIC csapatára újabb komoly kihívás vár, hiszen a Mánya Szabolcs edzette zöld-fehér mezes fiúk a West Déva otthonában lépnek parkettre. A ma 18 órakor kezdődő találkozón Laurențiu Deaconu és Ghiță Florin Scinteie fújja a sípot.

    Fotó: Miska Brigitta

Két győzelem és egy sikerrel felérő döntetlen után folytatná remek sorozatát a Sepsi-SIC, amely a teremlabdarúgó 1. Liga 4. fordulójában a West Déva vendégeként próbálja megtartani veretlenségét. A hétpontos sepsiszentgyörgyiek a rangsor második helyét elfoglalva utaznak Hunyad megyébe, a házigazdák viszont eddig csak egy diadallal a zsebükben, az ötödik helyen várják a háromszékiek elleni párharcot.

A Mánya Szabolcs edzette zöld-fehérek múlt hétfőn hátrányból felállva 3–3-as döntetlent játszottak a bajnoki címvédő és jobb gólkülönbségének köszönhetően éllovas Galaci United együttesével, míg a West Déva hazai környezetben egy szoros mérkőzés végén 3–2-re kikapott a Marosvásárhelyi VSK alakulatától. Ez lesz a két erdélyi gárda hatodik egymás elleni összecsapása, ebből négy meccset a szentgyörgyiek nyertek meg és egy találkozó pontosztozással ért véget. A futsalélvonal előző idényének odavágójában a West Déva 1–1-et játszott a Sepsi-SIC vendégeként, majd a visszavágót 4–2 arányban nyerték meg a székely legények.

A 2. forduló mérkőzései: ma West Déva–Sepsi-SIC (18 óra), kedden Marosvásárhelyi VSK–Dévai Autobergámo (18 óra). Két eredmény: Galaci United–Mausoleul Mărăşeşti 20–0, Luceafărul Buzău–VSK Székelyudvarhely 1–5. (tif)

