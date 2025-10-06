Péntektől vasárnapig Marosvásárhelyen tartották meg az utánpótláskorúaknak meghirdetett a Kis Birkózók Fesztiválja nevet viselő országos szintű viadalt, amelyen a háromszéki sportolók ötször állhattak fel a dobogóra. A 7–11 év közötti gyerekek erőpróbáján két sepsiszentgyörgyi klub színeiben összesen tizenegy birkózópalánta lépett szőnyegre.

A Sepsi ISK (edző: Kertész Dávid, Hatos Péter és Kertész Mátyás) hat – négy fiú és 2 lány – versenyzővel utazott Marosvásárhelyre, a legjobb eredményük pedig a 9 évesek között érdekelt Paizs Panna nevéhez fűződik, aki a 35 kilogrammos súlycsoportban nem talált legyőzőre. Mellette Sándor Dorka (9 év, 44 kg) a pódium legalsó fokára állhatott fel, és remek teljesítményüknek köszönhetően a sportiskolás lányok a csapatok pontozásos versenyét a második helyen zárták. A 10–11 évesek között Sebestyén Ádám (60 kg) a negyedik, Váncsa László (68 kg) az ötödik, míg Paizs Barna (42 kg) és Téglas Nimród (42 kg) a nyolcadik helyezett lett.

A Sepsiszentgyörgyi MSK együtteséből (edző: Mátéfi Árpád) Adrian Nicolaescu (7 év, 27 kg), Barabás Balázs (8 év, 21 kg) és Mihaela Dârjan (9 év, 27 kg) remek versenyzéssel elsőként végzett, Daniel Nicolaescu (7 év, 40 kg) a hetedik pozícióban, míg Barabás Tas (10–11 év, 40 kg) helyezés nélkül fejezte be a viadalt. (t)