Női kosárlabda, Nemzeti LigaA Sepsi-SIC nélkül rajtolt az élvonalbeli bajnokság

2025. október 6., hétfő, Sport

A szabadnapos Sepsi-SIC nélkül kezdődött meg a női kosárlabda Nemzeti Liga 2025–2026-os idénye, amelynek első fordulójában az esélyes csapatok érvényesítették a papírformát és begyűjtötték a nyertesnek járó két pontot. A zöld-fehérek a hétvégén a vendég Târgoviște ellen mutatkoznak be az élvonalbeli pontvadászatban, ám Zoran Mikes lányaira addig egy Európa-kupa-mérkőzés vár.

    Fotó: Facebook / FCC UAV ICIM Arad

A női kosárlabda Nemzeti Liga 2025–2026-os idényének első mérkőzését már szeptember 25-én lejátszották, amelyen a pályaválasztó Bukaresti Rapid 118–38-ra legyőzte a Brassói CSU alakulatát. Az Európa-kupában szintén érdekelt fővárosiaknál pályára lépett a Törökországból hazatérő Claudia Cuic, aki 10 ponttal vette ki részét a vasutaslányok sikeréből.

A szombati mérkőzések sorát a Kolozsvári U és Agronómia Bukarest közötti találkozó nyitotta meg, a háromszéki Bara-Németh Beátát is foglalkoztató kincses városiak pedig 101–50 arányban diadalmaskodtak. Bara-Németh 26 percet volt a pályán és öt lepattanó, négy gólpassz mellett 8 ponttal fejezte be a meccset. Az Aradi FCC idegenben kezdett, a bajnoki bronzérmes határ mentiek 102–37-re nyertek a Bukaresti Sportul Studențesc vendégeként. Az első forduló zárómérkőzését Târgoviștén játszották, ahol a házigazda Dâmbovița megyeiek 85–37 arányban verték az újonc Temesvári Poli együttesét.

A kilenc csapatos pontvadászat új idényének nyitókörében állt a bajnoki címvédő Sepsi-SIC, amely csak a hétvégén mutatkozik be az élvonalbeli küzdelemsorozatban, amikor a Târgoviște alakulatát fogadja a Szabó Kati Sportcsarnokban. A zöld-fehérekre addig is egy nemzetközi mérkőzés vár, csütörtökön a női kosárlabda Európa-kupa 2025–2026-os idényének első fordulójában a belga Kangoeroes Basket Mechelen otthonában lépnek pályára. 

A szentgyörgyiek vasárnap közösségi oldalukon jelentették be, hogy a Sepsi-SIC és LaDazhia Williams közös megegyezéssel szerződést bontottak, miután a 27 éves amerikai kosárlabdázó személyes okokra hivatkozva távozási szándékát jelezte. LaDazhia a nyáron érkezett, és csak két Euroliga-selejtezőn öltötte magára a mieink zöld-fehér mezét, 56 perc alatt 9 lepattanót és 18 pontot jegyzett.

A 2. forduló mérkőzései: október 10-én Aradi FCC–Temesvári Poli, október 11-én Sepsi-SIC–Târgoviște, Brassói CSU–Kolozsvári U, Bukaresti Sportul Studențesc–Bukaresti Rapid. (t)

Hozzászólások
