Gibraltár sorozatban másodszor adott otthont a Cross Country Eliminator (XCE) Európa-bajnokságnak, amelyről a 2023-ban győztes Molnár Ede ezúttal sem hiányozhatott. A 29 éves sepsiszentgyörgyi sportoló 2022-ben és 2024-ben bronzérmet szerzett, ezúttal pedig a tizedik helyen végzett. Idén az aranyérem a szlovén Jakob Klemenčič nyakába került, a második a francia Lorenzo Serres, a harmadik pedig a szintén szlovén Matic Kranjec Žagar lett.

A kontinensviadalon tíz ország 16 kerékpárosa állt rajthoz, akik akadályokkal teletűzdelt pályán, festői környezetben tekertek az érmekért. A kilencszeres országos bajnok sepsiszentgyörgyi versenyző ötödször szerepelt az XCE Európa-bajnokságon, 2022-ben és 2024-ben bronzérmet szerzett, 2023-ban pedig a dobogó legmagasabb fokára állhatott. Bár a 29 éves Molnár Ede az időfutamot a nyolcadik helyen fejezte be, a folytatásban elpártolt tőle a szerencse, ugyanis a negyeddöntőben szoros küzdelmet követően harmadikként haladt át a célvonalon, így számára befejeződött a megmérettetés. A döntőben a szlovén Jakob Klemenčič bizonyult a legjobbnak, az ezüstérmet a francia Lorenzo Serres, a bronzérmet a szintén szlovén, Matic Kranjec Žagar szerezte meg. A tavalyi győztes osztrák Theo Hauser ugyancsak lemaradt a fináléról, ezúttal ötödikként zárt. A székelyföldi sportoló a Gibraltári-szoros partjáról Barcelonába utazik, ahol szombaton a Cross Country Eliminator világkupa-sorozat utolsó, hatodik szakaszán teszi próbára magát.

Eredmények, XCE Európa-bajnokság: 1. Jakob Klemenčič (Szlovénia), 2. Lorenzo Serres (Franciaország), 3. Matic Kranjec Žagar (Szlovénia), 4. Jeroen Van Eck (Hollandia), 5. Theo Hauser (Ausztria)... 10. Molnár Ede (Románia). (miska)