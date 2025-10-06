A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. október 6., hétfő
  • Az Óriáspince-tető. Fotó: Szekeres Attila
    Az Óriáspince-tető. Fotó: Szekeres Attila
Szabadidő

Mit főzzünk ma? (Kedvenc káposztaléleves)

Hozzávalók: 1 közepes hagyma, 2–3 murok, 1–2 petrezselyem, ½ kis fej savanyú káposzta, 1 húsos piros paprika, 50 dkg sertéscomb, 1 evőkanál zsír, só, bors, pirospaprika, 2 evőkanál rizs, 1–2 dl káposztalé; a gombóchoz: 50 dkg darált sertéshús, 1–2 cikk fokhagyma, só, bors, pirospaprika.
Belföld

Bocskai-díjat kapott Kató Béla

Kató Béla nyugalmazott református püspök, a Sapientia Alapítvány elnöke vehette át a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Bocskai-díját pénteken Kolozsváron az egyetem napja alkalmából. 
