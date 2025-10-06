Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nyugdíj- és béremelés feltételei

2025. október 6., hétfő, Belföld

Csak akkor emelkedhetnek újra a jövő évben befagyasztott közalkalmazotti bérek és a nyugdíjak, ha 2026 végére a költségvetési hiány 6 százalékra csökken – jelentette ki pénteken este Ilie Bolojan.

    Fotó: gov.ro

A Prima TV-nek nyilatkozó miniszterelnök arra a kérdésre válaszolt, hogy szándékában áll-e növelni a nyugdíjakat a koalíciós megállapodás szerinti 2027-es kormányfőváltásig. Bolojan elmondta, hogy a deficit megfelelő arányú – több mint két százalékpontos – csökkenése teremti majd meg a feltételeit a bérek és nyugdíjak inflációhoz való igazításának. Hangsúlyozta, hogy ezeknek az emeléseknek fenntarthatónak kell lenniük, különben kibillen a költségvetési egyensúly „a jól hangzó, de a reálgazdaság által előbb-utóbb meghazudtolt intézkedések miatt”.

Kijelentette, hogy ha Románia több pénzt szeretne szociális támogatásra, beruházásokra, egészségügyre vagy oktatásra fordítani, akkor vagy több munkavállalónak kell aktívan részt vennie a gazdaságban, vagy magasabb adókat kell fizetniük azoknak, akik dolgoznak.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy ha folytatódnak a deficitcsökkentő intézkedések, akkor jövő év tavaszától megmutatkoznak majd „a fellendülés első jelei” a gazdaságban. Ez szerinte azt jelenti, hogy csökkenni kezd az infláció, mérséklődnek az energiaárak, nem lesz szükség további megszorításokra, és a kormány a gazdaságot stabilabb alapokra helyező intézkedésekre összpontosíthat. Hozzátette, hogy a költségvetési fegyelem, az állam működési költségeinek csökkentése és a politikai stabilitás megőrzése lehetővé teszi azt, hogy ne legyen szükség újabb adóemelésekre.

Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-06 08:00
