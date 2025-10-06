Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Gyermekszáj konferencia SepsiszentgyörgyönMindenkinek helye van Jézus ölelésében

2025. október 6., hétfő, Közélet

A Sepsi Református Egyházmegye tíz gyülekezetéből érkezett, vallásórákra járó gyermekek népes csoportját, illetve lelkészeiket, pedagógusaikat látta vendégül szombat délelőtt Sepsiszentgyörgyön a belvárosi református gyülekezet és templom, ahol a megyeszékhely önkormányzatának támogatásával első alkalommal szervezték meg a Gyermekszáj konferenciát.

  • Vallásórás gyermekek a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban. Fotó: Albert Levente
„Örülünk, ha vallásórákra jártok, mert tulajdonképpen ilyenkor odamentek az Úr Jézushoz és tanultok tőle valami jót” – ezzel köszöntötte a meghívásnak eleget tévő mintegy 150 gyermeket a rendezvény ötletgazdája, Marosi Árpád lelkész, hangsúlyozva, mindig jó együtt lenni a gyülekezteinkben, templomainkban, Isten közelében. Emlékeztette vendégeiket: Jézus is azt mondta tanítványainak, „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”. S hogy miért jó közösségben lenni, mit jelent a közösség ereje, egyszerű játékkal érzékeltette: arra kérte a gyermekeket, próbljanak meg tapsolni előbb kettő, majd három, illetve négy ujjukkal, végül tenyerükkel. 

A konferenciára Angyalosról, Étfalváról, Illyefalváról, Rétyről, Sepsibodokról, Sepsikőröspatakról, Uzonból, illetve Sepsiszentgyörgyről a vártemplomból, Szemerjáról, valamint a belvárosi gyülekezetből érkeztek gyermekcsoportok. Mindannyian bemutatkoztak, kiválasztott képviselőik pedig arról beszéltek, miért jó vallásórára, kátéra járni: mert Istenről tanulnak és így közlelebb érzik magukat hozzá, mert szeretnek közösségben lenni, mert jók a programok és jók a táborok, illetve sokat lehetnek együtt – sorolták, és volt, aki azt mesélte, soha ki nem hagyná az alkalmat, hogy templomba menjen. 

Egy elveszett üveggolyó, illetve a nyáját terelő, az elveszett bárányát kereső és meglelő pásztor történetével Marosi Tünde lelkész és segítői arra emlékeztették a gyermekeket, Jézus számon tartja az apró dolgokat is, de a mindennapjainkat és életünket egyaránt, mindannyiunkat jól ismer. „Mindenkinek helye van Jézus ölelésében, ezt soha ne feledjétek el” – hívta fel a gyermeksereg figyelmét Marosi Tünde.

Az egyházmegyén belül működő minden szervezet – az ifjúság, a nőszövetség, a presbiterek – számára szerveztek már konferenciát, ám kimondottan gyermekeket megszólító rendezvény eddig még nem volt, ezért gondoltak arra, hogy ezúttal a vallásórások is középpontba kerüljenek – mondta el a Gyermekszáj konferencia előzményeiről lapunknak Marosi Árpád. 

A programot a vakációs bibliahetek tevékenységeinek mintájára állították össze, a közös imádság és ének mellett egy történetet is megtanultak és feldolgoztak a gyermekekkel, majd kézműves-foglalkozást tartottak. A napot záró ebéden szilvásgombóccal vendégelték meg a gyermekeket, meglepetésként pedig mindenki kézhez kapta azt a fényképet, mely az első Gyermekszáj konferencia mosolygós gyermekeit, résztvevőit örökítette meg. 

