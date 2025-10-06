Jubileum

1980. október 2-án, vagyis napra pontosan negyvenöt évvel ezelőtt néhány pedagógus kezdeményezésére a városi művelődési ház égisze alatt jött létre a sokáig egyedüli sepsiszentgyörgyi vegyes kar. Néhai László Attila vezetésével nagyon hamar az országos élvonalba küzdötte fel magát, s bár az akkori időknek megfelelően kötelező módon a pártot és főként annak főtitkárát dicsőítő darabok is szerepeltek a repertoárban, a népdalfeldolgozások, az egyetemes kórusirodalom remekei, sőt, egyházi művek révén a fiatal csapat a közönség tetszését is elnyerte. És igazi közösség volt a legnehezebb időkben is. A változás után is folyamatosan működő együttes aztán nemcsak Magyarországon – a mezőkeresztesi hasonló együttessel azóta is szoros kapcsolatot tartanak –, hanem nemzetközi turnékon is bizonyított. Az évente tucatnyi fellépés során nemzeti ünnepeink örökös szereplője, de a szórványprogram révén olyan hazai településekre is elviszi a kóruszenét, ahol szükség van az identitás megerősítésére.

Amint a jubileumi koncert alkalmával elhangzott, a jelenleg 40 tagot számláló együttesben az évek során több mint 260 énekes fordult meg, közülük sokan eljöttek az ünnepségre és átvették a névre szóló emléklapot. És megemlékeztek azokról is, akik már nincsenek közöttünk, így László Attila karnagyról, aki tizenegy évvel ezelőtt Jakab Árpádnak adta át a karmesteri pálcát.

Az ünnepi koncerten fellépett a Mezőkeresztesi férfikórus – karnagy Szuhánszki Rebeka –, a Mezőkeresztesi kamarakórus – karnagy Nyitrai Péter –, a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda – karnagy Jakab Árpád – a kovásznai Pastorale kamarakórus – karnagy Szántó Kinga – és természetesen a Jakab Árpád által vezetett Cantus Firmus vegyes kar. A koncert zárásaként a résztvevő kórusok közösen Bartók Béla Ne menj el! című művét adták elő az evangélikus templomban tartott ünnepen.

Ökumenikus kórustalálkozó

Szombaton délelőtt a sepsiszentgyörgyi Laudate kamarakórus szervezésében a Krisztus Király-templomban huszonnegyedik alkalommal tartották meg az ökumenikus kamarakórus-fesztivált. Ezúttal hét együttes válaszolt igennel a szervezők meghívására, és rövid tartalmas műsorral örvendeztették meg egymást, de a nem túl nagy számban megjelent közönséget is.

A Lőfi Gellért által vezetett házigazdák után sorrendben a Szemerjai Református Dalárda – karnagy Sipos Zoltán –, a Kriza János Unitárius Dalárda – karnagy Karácsony Gabriella –, a kézdivásárhelyi Cantus kamarakórus – karnagy Fórika Balázs –, a Vox Humana kamarakórus – karnagy Szilágyi Zsolt Herbert – és a Pro Musica kamarakórus – karnagy Sipos Zoltán – lépett az oltár elé, hogy ismét bizonyítsák az esemény mottójának választott, Nora Roberts amerikai író által papírra vetett igazságot, hogy „a zene minden népnek, minden kultúrának a szíve, mert az a szívből jön.”