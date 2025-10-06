Rendhagyó módon, a korábbi évektől eltérően Bodó Barna egy kis nyelvészeti előadással készült, amely a jelenlévők bevonásával interaktív beszélgetéssé vált. Közmondásokat hasonlítottak össze, olyanokat, amelyek szó szerint előfordulnak a magyar és a román nyelvben, olyanokat, amelyeket csak értelmileg találunk meg a másik nyelvben, s olyanokat is megnéztek, amelyek a másik nyelvben egyáltalán nincsenek jelen. Lapunk kérdésére Bodó Barna elmondta, azért választotta ezt a témát, mert a közmondások megmutatják az illető nyelv szellemiségét, az illető kultúra jellegét.

Az egykori Kossuth Lajos utcai általános iskolában – jelenlegi Plugor Sándor Művészeti Líceum – tanító magyar nyelv és irodalom szakos pedagógusról elnevezett Bodó Mária-ösztöndíjat a magyar nyelv és kultúra elsajátításában, művelésében kiemelkedő eredményeket elérő, említett iskola egy gimnazista diákjának ítélik oda, a Székely Mikó Kollégium egykori román nyelv és irodalom szakos tanáráról elnevezett Bodó Jenő-ösztöndíjat a román nyelvet magas szinten művelő középiskolás mikós diák kaphatja.

Az egy évre szóló ösztöndíjat pályázat útján lehet kiérdemelni, amelyben a Bodó Mária-ösztöndíjra pályázó leírja, mit jelent számára, hogy magyar az anyanyelve, milyen helyzetben élte át, fogta fel anyanyelve fontosságát, kitől kapott értékes segítséget, a korábbi iskolai években mit tett azért, hogy anyanyelve képi és zenei világa fejlődjön, milyen anyanyelvvel kapcsolatos műsorokban szerepelt. A Bodó Jenő-ösztöndíjra pályázó azt fogalmazza meg, miért véli, gondolja fontosnak a román nyelv és kultúra alapos ismeretét, milyen értékeket fedezett fel benne, illetve azt, hogy ő személyesen mit tett a korábbi tanévben ennek érdekében. Idén a művészeti iskolában negyvenöten pályáztak, a Mikóban heten. A negyedik alkalommal odaítélt ösztöndíjban Simon Bálint, a Plugor Sándor Művészeti Líceum hatodikos diákja és Kölcze Tihamér, a Székely Mikó Kollégium végzős tanulója részesült.