A család erőforrás, a hűség nem teher, a kitartás meghozza gyümölcsét: ezt bizonyítják mindazok, akik hosszú évtizedeken át, embert próbáló időkben és örömteli pillanatokban egyaránt kitartottak egymás mellett – mutatott rá Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere azon a pénteki ünnepségen, melyen az önkormányzat az arany- és gyémántlakodalmas házaspárokat köszöntötte.

Minden eddiginél több, összesen 38 házaspár egészségére koccintottak pezsgővel a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében tartott péntek délelőtti meghitt ünnepségen, a megjelentek közül öt párnak a 60. házassági évfordulója alkalmából gratuláltak és kívántak jó egészséget a város elöljárói.

Sztakics Éva alpolgármester köszöntőjében kiemelte, ritka és megható ajándék, amikor két ember hosszú évtizedeken át egymás mellett marad és együtt írja élete történetét. „A szeretet ott kezdődik, ahol már nem vársz érte semmit” – idézte Márai Sándor szavait.

Antal Árpád polgármester úgy vélte, az arany- és gyémántlakodalmas párok kitartása példamutató, különösen a mai világban, melyben az emberi kapcsolatokat a gyors döntések, a könnyű feladások jellemzik. Különösen nagy értéknek tartja, hogy a boldog, de nehéz időszakokat is tartogató évtizedek alatt mindvégig sikerült megőrizniük azt a hitet, hogy együtt többre képesek, mint külön-külön. „Önök tanítanak minket arra, hogy az igazi érték nem a gyorsan jövő siker, hanem az évtizedeken át tartó hűség. Nem a hangos szavak, hanem a csendes kitartás. Nem a rohanó világ, hanem a biztos családi háttér, amelyre mindig számítani lehet” – emelte ki a városvezető.

Ft. Márkus András plébános Pál apostol korintusiakhoz írt első levelének 13. fejezetét, a szeretet himnuszát idézte beszédében, majd elismerte, papként azt igyekszik tanulni az idős házastársaktól, amit ők maguk 50–60 éve próbálnak gyakorolni: a hűséget és kitartást a szeretetben.

Az ünnepség zárásaként virágcsokorral, oklevéllel ajándékozták meg az aranylakodalmasokat, ezeket Antal Árpád polgármester adta át, jókívánságait is tolmácsolva mindannyiuknak. Mielőtt a közös ünnepi ebédet elfogyasztották volna, csoportképpel örökítették meg az emlékezetes pillanatokat, melyek hangulatát a Plugor Sándor Művészeti Líceum tanárai, Császár Katalin és Szabó-Siklódi Levente fuvola- és zongorajátéka emelte.

Az aranylakodalmasok köszöntése évről évre az önkormányzat egyik legbensőségesebb eseménye, a város elöljárói mellett gyakran a közeli családtagok is eljönnek, együtt ünneplik az idős párokat. Az elmúlt évek alatt több mint 350 olyan idős házaspárt sikerült megajándékozni, felköszönteni, akik – Antal Árpád szavaival élve – „megmutatták, hogyan lehet egymás mellett kitartani minden körülmény között”.