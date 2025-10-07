Növelik a támogatási keretösszeget az agrárbiztosítások 70 százalékának a megtérítésénél, hogy minden elfogadott pályázatra meglegyen a pénz – jelentette be a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) vezetője. Az igénylési időszak október 12-én zárul.

A növényi kultúrák és állatok biztosítására fizetett díj hetven százalékának a megtérítésére a támogatási kérelem benyújtásának első napján, szeptember 25-én 1941 finanszírozási kérelmet tettek le, több mint 10,668 millió euró értékben, jóval meghaladva a kiírásban szereplő keretet.

„Az, hogy a pénzügyi keret már az első napon kimerült, jól mutatja, mennyire fontos ez a támogatás a gazdák számára. Üzenetem minden pályázó számára egyértelmű: nyújtsák be pályázatukat, mert az AFIR minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a forrásokat kiegészítsék és minden támogatható projektet kifizessünk” – nyilatkozta Adrian-Ionuț Chesnoiu, az AFIR vezérigazgatója, hozzátéve: a jelentkezési időszak október 12-én délután 4 órakor zárul.

A vissza nem térítendő támogatást bíztosító 17.1-es intézkedésre idén 8,77 millió euró volt a pályázat kiírásakor jóváhagyott keretösszeg. Tavaly 30,4 millió eurós keretösszeggel indultak, de mivel túligénylés volt, ezt felpótolták, és egyetlen kifizethetőnek minősített pályázat sem maradt támogatás nélkül.

Tavalyhoz képest változás, hogy a finanszírozási kérelem benyújtásakor a gazdának igazolnia kell a teljes biztosítási díj kifizetését, a kérelem mellett benyújtott összes dokumentumon pedig csak elektronikus aláírást használhat. A támogatási kérelem kitöltéséhez és benyújtásához rendelkezésre áll az AFIR honlapján (www.afir.ro) közzétett, a kérelmezési útmutatót és a kapcsolódó mellékleteket tartalmazó teljes eljárási csomag az Útmutató és mellékletek – 17.1. alintézkedésnél. A támogatás feltételeit a szeptember 23-i Gazdakörben ismertettük.