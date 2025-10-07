Meghosszabbították a tilalmat

Az Európai Bizottság október végéig meghosszabbította a juhok és kecskék szállításának tilalmát Románián belül és az exportot más uniós tagállamokba. A tilalom szeptember 30-án járt volna le.

A tilalmat azt követően vezették be, hogy a Bihar megyei Állat­egészségügyi Igazgatóság március elején kiskérődzők pestisének (PPR) kitörését észlelte Gyapju faluban egy juhfarmon. A kiskérődzők pestise súlyos vírusos betegség, amely nem fertőzi meg az embereket, de a kiskérődzőket, azaz a juhokat és kecskéket igen. A betegség leginkább a közvetlen érintkezés útján terjed, a fertőzött állatok halálozási aránya a gyenge karban lévő állományoknál elérheti a 70 százalékot is. A betegség bejelentése kötelező.

Az európai állattenyésztés, beleértve Romániát is, válságos időszakon megy keresztül. A juh- és kecskepestis, a száj- és körömfájás, a sertéspestis, a madárinfluenza és sok más járvány az egész EU-ban jelen van, ami kihat a közösségen belüli és kívüli kereskedelemre. A 11,87 milliós juh- és kecskeállománnyal Románia 2024-ben Spanyolország után a második helyet foglalta el az EU tagállamai között.

Az Európai Bizottság most két új juh- és kecskepestis-járványgócot jelentett be Romániában Teleorman megyei gazdaságokban. A vírus Teleorman és Olt megyékben való kimutatása után több ezer juhot és kecskét vágtak le, a betegség terjedése pedig arra késztette a brüsszeli tisztviselőket, hogy október végéig meghosszabbítsák a korlátozásokat.