Vizsgálódik a versenytanács

A versenytanács vizsgálja azt a tranzakciót, amellyel a Bonafarm Zrt. megvásárolná a FrieslandCampina Románia Holding B.V.-t és ezáltal közvetve a FrieslandCampina Románia Rt.-t.

A versenytanács szeptember 26-i közleménye szerint a FrieslandCampina Románia Holding B.V. egy holdingtársaság, amely nem folytat kereskedelmi tevékenységet. A FrieslandCampina Románia Rt. tejtermékek (tej, tejitalok, sajtok, tejföl, vaj) széles választékát állítja elő és forgalmazza. Két gyárral rendelkezik, az egyik Kolozsváron, a másik Marosvásárhelyen működik. A Bonafarm Csoport egy mezőgazdasági és élelmiszeripari cégeket összefogó, vertikálisan integrált vállalat, amely Romániában közvetlenül, illetve a Sole Mizo Románia Kft. révén forgalmaz magyarországi tejtermékeket.

A vonatkozó törvényeknek megfelelően a tranzakcióhoz a versenytanács jóváhagyására van szükség, a testület szeptember 26-tól húsz napig várja az ezzel kapcsolatos észrevételeket – közölték. (Agerpres)