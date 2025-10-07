Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Vizsgálódik a versenytanács

2025. október 7., kedd, Gazdakör

A versenytanács vizsgálja azt a tranzakciót, amellyel a Bonafarm Zrt. megvásárolná a FrieslandCampina Románia Holding B.V.-t és ezáltal közvetve a FrieslandCampina Románia Rt.-t. 

  • Fotó: bonafarmcsoport.hu
    Fotó: bonafarmcsoport.hu

A versenytanács szeptember 26-i közleménye szerint a FrieslandCampina Románia Holding B.V. egy holdingtársaság, amely nem folytat kereskedelmi tevékenységet. A FrieslandCampina Románia Rt. tejtermékek (tej, tejitalok, sajtok, tejföl, vaj) széles választékát állítja elő és forgalmazza. Két gyárral rendelkezik, az egyik Kolozsváron, a másik Marosvásárhelyen működik. A Bonafarm Csoport egy mezőgazdasági és élelmiszeripari cégeket összefogó, vertikálisan integrált vállalat, amely Romániában közvetlenül, illetve a Sole Mizo Románia Kft. révén forgalmaz magyarországi tejtermékeket.

A vonatkozó törvényeknek megfelelően a tranzakcióhoz a versenytanács jóváhagyására van szükség, a testület szeptember 26-tól húsz napig várja az ezzel kapcsolatos észrevételeket – közölték. (Agerpres)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-07 08:00 Cikk megjelenítése: 115 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 790
szavazógép
2025-10-07: Gazdakör - Incze Péter:

Meghosszabbították a tilalmat

Az Európai Bizottság október végéig meghosszabbította a juhok és kecskék szállításának tilalmát Románián belül és az exportot más uniós tagállamokba. A tilalom szeptember 30-án járt volna le. 
2025-10-07: Közélet - Nagy B. Sándor:

Meditáció a szépségről az M Studióban

Új bemutatóra készül az M Studio Mozgásszínház társulata. A Meditáció a szépségről című elő­adás koreográfusa Gemza Péter, aki korábban a Mint a fagyöngy című előadást rendezte a társulatnál. A bemutató előadásokra ma és holnap 19 órától kerül sor a Háromszék Táncstúdióban. 
rel="noreferrer"