Meditáció a szépségről az M Studióban

Új bemutatóra készül az M Studio Mozgásszínház társulata. A Meditáció a szépségről című elő­adás koreográfusa Gemza Péter, aki korábban a Mint a fagyöngy című előadást rendezte a társulatnál. A bemutató előadásokra ma és holnap 19 órától kerül sor a Háromszék Táncstúdióban.

Gemza Péter a magyar kortárstánc meghatározó alakja. Táncosként Nagy József világhírű társulatában dolgozott, Párizsban végzett tánctanár szakon a Centre National de la Danse-ban, majd a Clermont Ferrand-i Blaise Pascal Egyetemen szerzett táncantropológus mesterdiplomát. 2013–2018 között a debreceni Csokonai Színház művészeti vezetője, 2018–2023 között pedig az intézmény igazgatója volt, jelenleg a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karán tanít. 2012-ben dolgozott először az M Studio színészei­vel, a Mint a fagyöngy című előadás Abe Kobo A homok asszonya című regénye nyomán készült, és számos hazai és magyarországi fesztiválon is nagy sikerrel szerepelt.

A Meditáció a szépségről nem válaszokat ad, hanem teret nyit: a csodálkozásnak, a fájdalomnak, a gyógyulásnak. Olyan előadás, amelyben az univerzum véletlenszerű szépsége összekapcsolódik a közösség gyógyító erejével, és ahol a szív dobbanása a legköltőibb emlékeztetőnk arra, hogy élünk, együtt élünk, és a szépség bennünk születik újra és újra. Gemza Péter így foglalja össze a produkció lényegét: „Az univerzumnak nem kellene szépnek lennie, de mégis az. E paradox tétel adja az előadás lélegzetét. A szépség nem szükségszerű, mégis kibomlik a legapróbb részletekben, a mozdulatban, a csendben, a szív lüktetésében. És ugyanígy jelen van a pusztításban is: amikor megtörjük a harmóniát, amikor testek és lelkek sebeket hordoznak, amikor a nők bántalmazásának tapasztalata áttöri az esztétika fátylát. A szépség nem menedék, hanem törékeny jelenlét, amelyet minduntalan kikezdünk... Az előadás nem mesél, hanem áramlik: mozdulatokból szőtt imádság és jajkiáltás egyszerre. A szívek dobbanása, amely valóban a résztvevőkből származik, közös ritmussá fonódik, majd széttöredezik, mintha a kozmosz szívverése kihagyna egy pillanatra. Ebben a törésben mutatkozik meg az ember: egyszerre pusztító és teremtő lény, aki képes a szépséget rombolni és képes újra megszülni.”

A társulat művészeti vezetője, Márton Imola lapunknak elmondta, hogy 2012-ben annyira jó energiájú és inspiratív volt a Mint a fagyöngy című előadás próbafolyamata, hogy már akkor megszületett az M Studióban az újabb közös munkára való igény. Most is örömmel dolgozik Gemza Péterrel a társulat, aki, a Mint a fagyöngytől eltérően, most nem használ szöveget az előadásban, hanem kimondottan a testi kifejezésre, a táncra hagyatkozik. „Valami olyan egyetemes tudást és érzékenységet hordoz magában Péter, amit csak a nagy tapasztalattal rendelkező alkotók birtokolnak. Az ő szakmai pályája táncosként Franciaországban, Nagy József társulatánál bontakozott ki, utána pedig rendezőként, intézményvezetőként és tanárként is hatalmas tapasztalatot szerzett. A munkamódszere, a személyisége, az alkotással és az alkotótársakkal szembeni alázata miatt is nagyon jó vele dolgozni” – fogalmazott az intézményvezető.

Az előadás jelmeztervezője Gemza Iringó volt, előadók: Bajkó László, Balázs Judith, Deák Zoltán, Kőmíves Boróka, Nagy Eszter, Polgár Emília, Szekrényes László, Veres Nagy Attila. A bemutató elő­adások után legközelebb október 23-án lehet újra megtekinteni a produkciót. Jegyek már kaphatók a Központi Jegyirodában és online, a biletmaster.ro oldalon.