Kézdivásárhelyen is megemlékeztek a vértanúkról

Az előző évekhez képest a rossz időjárás miatt két részben, koszorúzással, majd műsorral is megemlékeztek az aradi tizenhárom vértanú haláláról Kézdivásárhelyen. A megemlékezés koszorúi a kivégzett tábornokok és gyóntatópapjuk emlékplakettjei alá kerültek.

Az aradi 13 vértanúra való emlékezés hagyományos helyszíne a Nagy Mózes Főgimnázium udvara, ahol a korábbi években megemlékező műsort adtak elő a tábornokok tiszteletére a diákok, idén ezt a hideg, csapadékos időjárásra való tekintettel a Vigadó Művelődési Központ nagytermébe helyezték át, így a kantai iskola udvarán csak a koszorúzás zajlott le.

A tizennégy emlékplakett elé a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium, az Apor Péter Szaklíceum és a Nagy Mózes Főgimnázium vezetői helyezték el a kegyelet koszorúit, de megemlékezett az RMDSZ helyi elnöke, Dávid Sándor, Fejér László Ödön szenátor, Fekete Miklós, a Kézdiszéki Székely Tanács elnöke, valamint a Komitátusz ifjúsági szervezet képviselőjeként Tamás István megyei tanácstag.

Délután két órakor a Nagy Mózes Főgimnázium tanulói verssel, énekkel és tánccal emlékeztek az aradi megtorló eseményekre az Egy vallás van a földön: szabadság! című műsorukkal. A műsor Dezső Zelinda és Tamás Anna-Mária tanárnők, valamint Fákó Alpár néptáncoktató vezetésével jött létre.

Vetró András domborműveit – a kantai iskolában is tanító Sujánszky Euszták (Gyöngyös, 1811. április 18. – Imreg, 1875. december 7.), illetve a vértanú tábornokok plakettjeit – 2010-ben és 2013-ban avatták fel. A 13 tábornok patinázott gipsz domborművei a szerzetes pap bronzplakettje mellett találhatók szimmetrikusan kétoldalt. A sorozatot már korábban elkészítette a kézdivásárhelyi szobrász, 2009 októberében a helyi Céhtörténeti Múzeumban voltak kiállítva, azokat az iskola nyugdíjas képzőművész-tanáraként adományozta a tan­intézménynek.