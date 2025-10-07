Rendhagyó előadás Jókairól öt háromszéki iskolában

Az irodalmi eseményen az írószövetség megbízásából a torjai Pál Andrea Bernadett, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem magyar nyelv és irodalom szakának másodéves hallgatója, több antológia társszerzője vesz részt, aki néhány háromszéki településen – Torján, Kézdiszentkereszten, Kézdiszentléleken, Gelencén –, illetve a kézdivásárhelyi Nagy Mózes-iskola gimnáziumi osztályaiban tart Jókai kapcsán rendhagyó irodalom­órát.

A program célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse az általános iskolásokkal Jókai Mór munkásságát, jelentőségét, és közelebb hozza a tanulókhoz az irodalom, az olvasás iránti szeretetet. Erdélyben több általános iskola ad otthont a programsorozatnak, Háromszéken öt kézdiszéki tanintézményben találkozhatnak a diákok Pál Andrea Bernadett tanóra-hosszúságú (50 perces) irodalmi témájú előadásával. Az első eseményre tegnap délelőtt a kézdiszentkereszti Apor István-iskolában került sor, ahol a programfelelős vetített képes előadás keretében mutatta be Jókai életét és munkásságát, valamint két kérdőívet is kitöltetett az iskola nyolcadikos tanulóival.

Ma 11 órától Kézdiszentkereszten a Trefán Leonárd-iskolában, holnap 8 órától Torján a Kicsi Antal-iskolában, 14 órától Kézdivásárhelyen a Nagy Mózes Főgimnáziumban, október 9-én 8 órától pedig Gelencén a Jancsó Benedek-iskolában kerül sor a rendhagyó irodalomórákra.