A nap fotója

Hozzávalók. A konfitált kacsacombhoz: 4 kacsacomb, só, bors, kacsazsír, amennyi ellepi, 1 grépfrút, 1 alma, 1 szál kakukkfű, 4 cikk fokhagyma, 1 nagy fej hagyma. A hagymás tört burgonyához: 1 kg főtt pityóka, 1 fej hagyma, 1 evőkanál zsír, 4 cikk fokhagyma, só, bors, pirospaprika. A párolt vörös káposztához: 1 közepes fej káposzta, 1 evőkanál zsír, 2 evőkanál cukor, 1 mokkáskanál szemes köménymag, só, bors, balzsamecet. A meggyszószhoz: 50 dkg meggy, 1–2 evőkanál cukor, 1 mokkáskanál őrölt fahéj, ¼ citrom leve, 1 dl főzőtejszín. A díszítéshez: ribizligerezdek, mikrozöldek.