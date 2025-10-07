Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a szentkatolnai

KOVÁCS MÁRIÁRA halálának hathetes gyászmiséje alkalmából. A szentmise 2025. október 7-én, kedden 17 órától kerül megtartásra.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Gyászoló családja

1120430

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk

a drága jó édesanyára,

BIRÓ BERTÁRA halálának

negyedik évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4335506

Szívünkben vagy, itt mindig élsz, álmainkban néha visszatérsz. Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élünk, velünk lesz szeretett emléked.

Soha el nem múló szeretettel és örök hálával emlékezem drága

NÉMETH JUDIT JÚLIÁRA, a 2025. április 7-én elhunyt szeretett feleségemre.

Emléke legyen áldott.

Özvegye, Csaba

4335499

Kegyelettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk édesapánkra,

nagytatánkra,

id. SZŐCS GYÖRGYRE,

akit öt éve kísértünk

utolsó útjára.

Abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, mert te a jobbnál is jobbat érdemeltél. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

5214/b