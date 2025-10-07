Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. október 7., kedd, Elhalálozás

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a szentkatolnai 
KOVÁCS MÁRIÁRA halálának hathetes gyászmiséje alkalmából. A szentmise 2025. október 7-én, kedden 17 órától kerül megtartásra. 
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Gyászoló családja
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk
a drága jó édesanyára, 
BIRÓ BERTÁRA halálának
negyedik évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
Szívünkben vagy, itt mindig élsz, álmainkban néha visszatérsz. Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élünk, velünk lesz szeretett emléked.
Soha el nem múló szeretettel és örök hálával emlékezem drága 
NÉMETH JUDIT JÚLIÁRA, a 2025. április 7-én elhunyt szeretett feleségemre. 
Emléke legyen áldott.
Özvegye, Csaba
Kegyelettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk édesapánkra, 
nagytatánkra, 
id. SZŐCS GYÖRGYRE, 
akit öt éve kísértünk 
utolsó útjára. 
Abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, mert te a jobbnál is jobbat érdemeltél. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
