Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Teremlabdarúgás, 1. LigaKilencet vágva diadalmaskodott a Sepsi-SIC

2025. október 7., kedd, Sport

A remek napot kifogó Sepsi-SIC 9–3-ra győzött a bő 32 percen át vészkapussal rohamozó West Déva vendégeként a teremlabdarúgó 1. Liga 4. fordulójának hétfői játéknapján. A zöld-fehérek jövő hétfőn hazai környezetben lépnek pályára, ellenfelük a bajnoki bronzérmes Marosvásárhelyi VSK lesz.

  • Fotó: Miska Brigitta
    Fotó: Miska Brigitta

Álomrajtot vett a Sepsi-SIC Déván, hiszen az első perc felénél Szabó szép egyéni akciója végén megzörgette a házigazdák hálóját (0–1). Kevéssel később Mánya kapufát lőtt, majd a 4. percben Vajna hozta remek helyzetbe Gállt, aki közelről az üres kapuba gurított (0–2). A folytatásban Korodi mutatott be két bravúrt a kapuban, majd a 8. percben Kanyó is feliratkozott a gólszerzők listájára (0–3). Innen vészkapussal ostromoltak a dévaiak, és egy védés után Korodi a saját hatosából talált be a Hunyad megyeiek üresen tátongó kapujába (0–4). A továbbiakban is öt mezőnyjátékossal támadott a Déva, a 15. percben gyors kontra végén Kanyó duplázott (0–5), ezzel beállítva az első félidő eredményét.

A második félidő első percétől ismét vészkapussal játszottak a hazaiak, és a 23. percben Lucas révén szépítettek (1–5). Három perccel később Mánya visszaállította az ötgólos különbséget, majd a 30. percben Vajna öngóljával 2–6 volt a találkozó állása. A 34. percben Veres értékesítette Korodi kiváló indítását, majd Mátis nyolcadszor zörgette meg a dévaiak hálóját (2–8). A 37.-ben Oliveira vette be a kapunkat, aztán a véghajrában Makó is eredményes volt, a Sepsi-SIC pedig a vártnál könnyebben, 9–3-ra nyerte meg idénybeli második kiszállását.

Teremlabdarúgás, 1. Liga, 4. forduló: West Déva–Sepsi-SIC 3–9 (0–5).
Déva, városi sportcsarnok. Vezette: Laurențiu Deaconu és Ghiță Florin Scînteie. Déva: Costică – Al-Ioani, C. Matei, Lucas, Oliveira (cserék: Dincuță, Csizmadia, Lingurar, Hordea, F. Matei, Herci, Pușca, Șuteu). Edző: Gabriel Constantin. Sepsi-SIC: Korodi – Kanyó, Veress, Fábián, Szabó (cserék: Ráduly, Makó, Ilyés, Gáll, Máthis, Vajna, Mánya). Edző: Mánya Szabolcs. Sárga lap: Vajna (26.), Veres (32.), Korodi (33.), Kanyó (37.), illetve Lucas (35.). Gólszerzők: Szabó (1.), Gáll (4.), Kanyó (8., 15.), Korodi (9.), Mánya (26.), Veres (37.), Máthis (35.), Makó (40.), illetve Lucas (23.), Vajna (30. – öngól), Oliveira (37.).

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-07 08:00 Cikk megjelenítése: 97 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 790
szavazógép
2025-10-07: Elhalálozás - :

Elhalálozás

2025-10-07: Sport - :

Bronzérmesek a kézdivásárhelyi sportolók (Teke)

Az elmúlt hét végén Kolozsváron tartották meg az egyéni, páros, tandem, vegyes tandem és sprint kategóriában kiírt felnőtt teke országos bajnokságot, amelyen idén nem vett részt Kovászna megyei csapat, háromszéki versenyző azonban igen. Sportolóink legjobb eredménye egy bronz­érem volt, amelyet Várdó Kristóf és Lukács Attila nyert.
rel="noreferrer"