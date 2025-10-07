A remek napot kifogó Sepsi-SIC 9–3-ra győzött a bő 32 percen át vészkapussal rohamozó West Déva vendégeként a teremlabdarúgó 1. Liga 4. fordulójának hétfői játéknapján. A zöld-fehérek jövő hétfőn hazai környezetben lépnek pályára, ellenfelük a bajnoki bronzérmes Marosvásárhelyi VSK lesz.

Álomrajtot vett a Sepsi-SIC Déván, hiszen az első perc felénél Szabó szép egyéni akciója végén megzörgette a házigazdák hálóját (0–1). Kevéssel később Mánya kapufát lőtt, majd a 4. percben Vajna hozta remek helyzetbe Gállt, aki közelről az üres kapuba gurított (0–2). A folytatásban Korodi mutatott be két bravúrt a kapuban, majd a 8. percben Kanyó is feliratkozott a gólszerzők listájára (0–3). Innen vészkapussal ostromoltak a dévaiak, és egy védés után Korodi a saját hatosából talált be a Hunyad megyeiek üresen tátongó kapujába (0–4). A továbbiakban is öt mezőnyjátékossal támadott a Déva, a 15. percben gyors kontra végén Kanyó duplázott (0–5), ezzel beállítva az első félidő eredményét.

A második félidő első percétől ismét vészkapussal játszottak a hazaiak, és a 23. percben Lucas révén szépítettek (1–5). Három perccel később Mánya visszaállította az ötgólos különbséget, majd a 30. percben Vajna öngóljával 2–6 volt a találkozó állása. A 34. percben Veres értékesítette Korodi kiváló indítását, majd Mátis nyolcadszor zörgette meg a dévaiak hálóját (2–8). A 37.-ben Oliveira vette be a kapunkat, aztán a véghajrában Makó is eredményes volt, a Sepsi-SIC pedig a vártnál könnyebben, 9–3-ra nyerte meg idénybeli második kiszállását.

Teremlabdarúgás, 1. Liga, 4. forduló: West Déva–Sepsi-SIC 3–9 (0–5).

Déva, városi sportcsarnok. Vezette: Laurențiu Deaconu és Ghiță Florin Scînteie. Déva: Costică – Al-Ioani, C. Matei, Lucas, Oliveira (cserék: Dincuță, Csizmadia, Lingurar, Hordea, F. Matei, Herci, Pușca, Șuteu). Edző: Gabriel Constantin. Sepsi-SIC: Korodi – Kanyó, Veress, Fábián, Szabó (cserék: Ráduly, Makó, Ilyés, Gáll, Máthis, Vajna, Mánya). Edző: Mánya Szabolcs. Sárga lap: Vajna (26.), Veres (32.), Korodi (33.), Kanyó (37.), illetve Lucas (35.). Gólszerzők: Szabó (1.), Gáll (4.), Kanyó (8., 15.), Korodi (9.), Mánya (26.), Veres (37.), Máthis (35.), Makó (40.), illetve Lucas (23.), Vajna (30. – öngól), Oliveira (37.).