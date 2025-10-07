Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Javulgat az energiahatékonyság Sepsiszentgyörgyön

2025. október 7., kedd, Közélet

Az önkormányzat által az idén elfogyasztott villamos energiához teljes egészében a napelempark szolgáltatta az áramot, azaz a város tulajdonában levő épületekben (hivatalok, tanintézmények, sportlétesítmények, saját cégek) és a közvilágításra is saját zöld energiát használtak fel.

  • Az esti Sepsiszentgyörgy. Albert Levente felvétele
    Az esti Sepsiszentgyörgy. Albert Levente felvétele

Többek között ezt tartalmazza az a jelentés, amelyet Tóth-Birtan Csaba alpolgármester terjesztett a helyi tanács elé a legutóbbi soros ülésen. A kolozsvári Servelect cég által készített éves jelentés külön fejezetekben tárgyalja a középületek, a közvilágítás, a közszállítás, a köztisztasági és vízszolgáltatási energiafogyasztást, és javaslatokat is tesz a további megtakarítások mikéntjére. 

Kiemelte: nem minden évben sikerül saját termelésből fedezni a villamos­energia-szükségletet, de a városnak kötelessége nyomon követni az energiahatékonyságot, illetve növelni azt, és látható, hogy például az energiatakarékos égők felszerelésével csökkent a fogyasztás. Jelenleg a legtöbb energia az épületek fűtésére megy el, de a hőszigetelések befejezésével e téren nyolcszázalékos javulás várható.

Szerző: Demeter J. Ildikó Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-07 08:00
