Javulgat az energiahatékonyság Sepsiszentgyörgyön

Az önkormányzat által az idén elfogyasztott villamos energiához teljes egészében a napelempark szolgáltatta az áramot, azaz a város tulajdonában levő épületekben (hivatalok, tanintézmények, sportlétesítmények, saját cégek) és a közvilágításra is saját zöld energiát használtak fel.

Többek között ezt tartalmazza az a jelentés, amelyet Tóth-Birtan Csaba alpolgármester terjesztett a helyi tanács elé a legutóbbi soros ülésen. A kolozsvári Servelect cég által készített éves jelentés külön fejezetekben tárgyalja a középületek, a közvilágítás, a közszállítás, a köztisztasági és vízszolgáltatási energiafogyasztást, és javaslatokat is tesz a további megtakarítások mikéntjére.

Kiemelte: nem minden évben sikerül saját termelésből fedezni a villamos­energia-szükségletet, de a városnak kötelessége nyomon követni az energiahatékonyságot, illetve növelni azt, és látható, hogy például az energiatakarékos égők felszerelésével csökkent a fogyasztás. Jelenleg a legtöbb energia az épületek fűtésére megy el, de a hőszigetelések befejezésével e téren nyolcszázalékos javulás várható.