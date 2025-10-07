Biztosított Bibarcfalva vízellátása

Benedek-Huszár János polgármester a határozattervezet ismertetésekor elmondta: az egyik terület 3304 négyzetméteres, és ezen található a vízkezelő állomás épülete – ennek jogi helyzete tiszta –, a másik, 1360 négyzetméteres területen a víztartály. Utóbbihoz viszont tartozik még egy, a felszámolóbiztos és egy mobilszolgáltató között megkötött, 2033-ig érvényes szerződés, amelyet a városházának is tovább kell vinnie. A prefektúrával egyeztetve úgy döntöttek – mivel a szerződés tartalmát még nem ismerik –, hogy két különálló részként telekkönyvezik a területet: egyik lesz az, amelyen a hatszáz köbméteres víztartály található, a másik pedig az, amelyen a telefontársaság jeladója áll. Amikor utóbbi terület is bekerül a város magánvagyonába, átveszik a szerződést is – mondotta a városvezető.

A két telket és az azokon található vagyontárgyakat 270 ezer lejért vásárolta meg a városháza a múlt hónapban. Benedek-Huszár János közösségi oldalán úgy fogalmazott, stratégiai és ellátásbiztonsági szempontból is fontos volt a vásár, hiszen így a települések vízellátása már nemcsak a Kormostól függ. Olvasata szerint előnyt jelent az is, hogy a Bacon-patak vize tisztább, kezeléséhez kevesebb alumínium-szulfát is elég, ami alacsonyabb előállítási költséget jelent. „A vásárlás fő indoka elsősorban az volt, hogy továbbra is lehessen biztosítani a falu lakói számára a vezetékes vizet. Ha bárki más vásárolta volna meg, jogában állt volna a vízszolgáltatást akár azonnal beszüntetni, mivel az ingatlanok áruba bocsátása nem vont maga után semmiféle vízszolgáltatási kötelezettséget az új tulajdonos számára” – írta a világhálón a polgármester.