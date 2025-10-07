Fokozott ellenőrzések Bodzavidéken

Az akció során 45 embert igazoltattak, 30 autót ellenőriztek, valamint 30 bírságot szabtak ki több mint 11 ezer lej összértékben. A legtöbb bírság a közúti forgalomban észlelt szabálysértésekhez kapcsolódott. Az alkoholszondás vizsgálatok során egy sofőr jogosítványát felfüggesztették ittas vezetés miatt – közölte a Kovászna megyei rendőrség, mely azt is jelezte, a jövőben is folytatják az ellenőrzéseket a közrend védelméért és a balesetek megelőzéséért. (sz.)