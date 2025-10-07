Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Több szabálysértőt azonosítottak

2025. október 7., kedd, Közélet

A rendőrök a hétvégén több közlekedési szabályszegés ügyében is eljártak Háromszéken.

  • A Kovászna megyei rendőrség archív képernyőfelvétele
Pénteken délben Magyarhermányban megállítottak egy 18 éves fiatalembert, aki jogosítvány nélkül vezetett. Szombatról vasárnapra virradó éjjel a bodosi letérőnél egy 26 éves sofőr bukott le ittas vezetés miatt, az alkoholszonda 1,13 mg/l értéket mutatott. Vasárnap délután Középajta közelében egy 51 éves férfi rendszám nélküli quaddal közlekedett. Vasárnap este Nagybaconban egy 53 éves férfi szondáztatása 0,43 mg/l alkoholszintet mutatott – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség. Az ügyekben büntetőeljárás indult ittas, illetve jogtalan vezetésért. (sz.)

