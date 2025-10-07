Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Újabb Dizájn Hét Sepsiszentgyörgyön

2025. október 7., kedd, Közélet

Divatbemutatóval rajtol csütörtök este a kreatív iparág szemléje Sepsiszentgyörgyön, az egykori dohánygyár épületében szervezett Design Week – Dizájn Hét ezúttal is hiánypótló, sokszínű és érdekes programokkal jelentkezik. 

    Fotó: Facebook / Design Week

Az október 9-én kezdődő és 19-én záruló rendezvénysorozat a közös gondolkodás és alkotás jegyében zajlik, emellett a kapcsolatépítésre is összpontosítanak, alkalmat teremtve a szakma és a kivitelezőipar, valamint a szakma és a diákok közötti párbeszédre – közölték a szervezők. Fontos szempont továbbá, hogy a szakma, az ipar és a nagyközönség számára szintén biztosítsák a találkozás lehetőségét a rendezvény által, amelyet a térség egyik legjelentősebb kreatívipari eseményeként tartanak számon.

Az idei Dizájn Hetet felvezető csütörtök esti divatbemutatón több generáció képviselteti magát a kifutón: „egyetemi hallgatók, fiatal, karrierjük elején járó dizájnerek és a szakmában már klasszikusnak számító nevek” – fogalmaztak tájékoztatójukban a szervezők. A kézdivásárhelyi KreaKids Studio mellett Olosz Karola, Demeter Evelin, a Nádudvary pár, Ditta & Mea, Frigy Nóra & Antal Hajni, a Bukaresti Művészeti Egyetem hallgatói, Jánosi Matilda és Hampel Katalin kollekcióit tekinthetik meg az érdeklődők.

A Dizájn Hét szakmai programjai a MindFormers partnerségével valósulnak meg, a kerekasztal-beszélgetések, előadások során egyebek közt téma lesz a hazai és határon túli dizájnoktatás, a székelyföldi brandstratégia és identitástervezés, a viseletek, de a mesterséges intelligencia és a bútoripar is. Sokféle műhelymunka is gazdagítja a programot, ezek révén gyermekek és felnőttek egyaránt próbára tehetik kreativitásukat: Jánosi Ágnes útmutatásával linónyomatokat lehet készíteni, a KreaKids Studio a saját, hordható dizájner textiltáskák elkészítésében segíti az érdeklődőket. Az egyedi szőnyegkészítés technikája, a tufting szintén egy műhelymunka révén lesz elsajátítható, de lehet majd stop motion animációt készíteni Pál Vendellel, a Wieb Toys pedig a 3D-s nyomtatás világába enged betekintést a gyermekeknek szánt foglalkozásai­val, míg Réti Kincső a Sosemvolt Mesék társasjáték műhelymunkájával csatlakozik a programokhoz.

A rendezvényosorzat ideje alatt a dizájn minden területét felölelő kiállítás is várja a látogatókat, a független alkotók mellett neves egyetemek, intézmények mutatkoznak be változatos és egyedi alkotásaikkal, munkáikkal. A Design Week – Dizájn Hét részletes programja, illetve további információk a designweek.ro honlapon, illetve a rendezvény Facebook-eseményénél érhetők el. Jegyváltás az eventim.ro oldalon. 

