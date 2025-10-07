Október 6-a nem csupán a múlt egyik tragikus fejezete, arra is figyelmeztet, hogy a hazáért, a közösségért hozott áldozat sohasem hiábavaló, hogy a hűség, bátorság és kitartás erősebb lehet a fegyvereknél – jelentette ki Gáj Nándor tegnap, a tizenhárom aradi vértanú kivégzésének évfordulóján tartott sepsiszentgyörgyi megemlékezésen.

A megyei tanács alelnöke a Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti, kopjafákkal szegélyezett téren tegnap délután megtartott rendezvényen mondott beszédében emlékeztetett arra, hogy a szüleink, nagyszüleink generációi még titokban hajtottak fejet a ’48-as hősök előtt, és az, hogy mi szabadon vállalhatjuk magyarságunkat, ajándék és felelősség is. A szabadságért ugyanis minden nemzedéknek újra meg újra meg kell harcolnia, ha nem fegyverrel, akkor munkával – figyelmeztetett. Szavait egy Kossuth Lajos-idézettel zárta.

A mi fegyverünk az értelem, szolidaritás, hűség – vélekedett Dolhai István főkonzul. Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviselője szerint ma a közöny, megosztottság és érdektelenség ellen kell harcolni, az aradi vértanúk máig élő üzenete pedig az, hogy a magyarságnak joga van a saját sorsáról dönteni. Emlékeztetett arra, hogy 1848–49-ben Háromszék közelebb állt a szabadsághoz, mint bármelyik főváros, és kijelentette, hogy Háromszék ma sem periféria, hanem nemzetünk szívközpontja.

A 13 aradi vértanú kopjafáit megfaragó, ezeket előbb budapesti, majd háromszéki hősök kopjafáival is kiegészítő Balázs Antal azt emelte ki, hogy alig van olyan hely a világon, ahol ilyen kis területen ennyi minden történt, mint Sepsiszentgyörgyön, ahol a mai könyvtár épületében hangzott el a „Lesz ágyú!”, előtte a ’48-as emlékmű áll, mögötte pedig a ’48-asok emlékpark­ja, amelynek csak egyetlen párja van a magyarországi Csólyospálos községben. Ezt az örökséget a fiataloknak kell továbbvinniük, fel is kérte erre a jelenlevőket az idős fafaragó.

A megemlékezést a Székely Mikó Kollégium diákjainak verses-zenés műsora színesítette: Magyari Lajos Október 6. című versét Bálint Hanga adta elő, Balázs Gergő pedig népi katonadalt énekelt (felkészítő tanáraik: Dombora Anna és Dobra Judit). Az aradi vértanúk kopjafái előtt szintén mikós diákok, a háromszéki kopjafasor előtt cserkészek álltak őrt, középen pedig a Történelmi Vitézi Rend néhány tagja sorakozott fel. Köszöntőt Danciu Helga, áldást Ilyés Zsolt plébános mondott. A közösen elmondott ima és a koszorúzás után a résztvevők – a helyi és megyei önkormányzat képviselőin és más hivatalosságokon kívül néhány tucatnyi városlakó vett részt a megemlékezésen – együtt elénekelték a magyar és a székely himnuszt, majd levonultak az Erzsébet parkban levő ’48-as emlékműhöz, amelyet a Sepsiszentgyörgyi Férfi Dalárda közreműködése mellett koszorúztak meg.