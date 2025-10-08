Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, testvér, rokon, szomszéd és jó barát, a sepsiszentgyörgyi

TOK IRÉN

(szül. HADNAGY)

életének 89. évében hosszas betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. október 8-án 15 órakor lesz

a vártemplomi református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk a komollói KERESTÉLY

BORBÁLÁRA halálának 19., valamint KERESTÉLY

ANDRÁSRA halálának 47. évfordulóján.

Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

SÜTŐ LÁSZLÓRA

halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

id. GÁBOR JENŐRE,

aki 15 éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk

a dálnoki

BAKCSI GYULÁRA

halálának negyedik évfordulóján. Áldott emléke felett őrködjön a soha el nem múló szeretetünk.

Szerető családja

