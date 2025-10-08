Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, testvér, rokon, szomszéd és jó barát, a sepsiszentgyörgyi
TOK IRÉN
(szül. HADNAGY)
életének 89. évében hosszas betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. október 8-án 15 órakor lesz 
a vártemplomi református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335514

 

Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk a komollói KERESTÉLY
BORBÁLÁRA halálának 19., valamint KERESTÉLY
ANDRÁSRA halálának 47. évfordulóján.
Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
1120451

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
SÜTŐ LÁSZLÓRA
halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335498

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
id. GÁBOR JENŐRE,
aki 15 éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4335509

Fájó szívvel emlékezünk
a dálnoki
BAKCSI GYULÁRA
halálának negyedik évfordulóján. Áldott emléke felett őrködjön a soha el nem múló szeretetünk.
Szerető családja
4335511

