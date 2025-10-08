Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

KarateTörök Panka aranyérmes Belgiumban

2025. október 8., szerda, Sport

Október 4-én Belgiumban rendezték az Open International Karaté de la Province de Liège elnevezésű nemzetközi viadalt. A színvonalas megmérettetésen a sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club négy sportolója is próbára tette magát, közülük a legjobb eredmény Török Panka nevéhez fűződik, aki korosztályában aranyérmet szerzett.

  • Baranyi Zsófia edző és Török Panka
    Baranyi Zsófia edző és Török Panka

Tizenegy országból 966 versenyző lépett tatamira Belgiumban, köztük négy székelyföldi is: Jakab Eszter, Fejér Milán, Péter-Csiki Csanád és Török Panka. Utóbbi kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hiszen aranyérmet szerzett a junior korosztály -53 kilo­grammos súlycsoportjában, miután győzött a finn Janika Itkonen (5:0), a brit Emily Moran (2:1) és a magyarországi Dalnoki Szófia (1:0) ellen. Török Panka magabiztos, taktikus küzdelmekkel jutott döntőbe, ahol szintén nem hagyott kétséget. Péter-Csiki Csanád is remek formában versenyzett, és bár a második mérkőzésén megállították, küzdelmei során fejlődést és elszánt hozzáállást mutatott. Jakab Eszter és Fejér Milán az első fordulóban búcsúztak, viszont értékes tapasztalattal térhettek haza a rangos eseményről. A karatésok a hétvégén Lengyelországba utaznak, ahol részt vesznek a Polish Open nemzetközi versenyen, ezúttal Sala Bíborka is csatlakozik a háromszéki csapathoz.

„Vegyes élményeim vannak a belgiumi versennyel kapcsolatosan, mivel megnyertem, bár még sokat kell javítanom. Nem vagyok elégedett a viadalon nyújtott teljesítményemmel, azonban nem aggódom, mivel a legjobb forma kialakítására még van időm. Mindig a tökéletességre törekszem, ahhoz, hogy megvalósítsam mindazt, amit szeretnék, több edzésre van szükségem. Nagyon elszánt vagyok, a februári Európa-bajnokságon a legjobbamat akarom nyújtani. Folytatom a munkát és mindent beleadok, hogy elérjem az álmomat. A lengyelországi nem kvalifikációs megmérettetés, ezért azzal lennék elégedett, ha élvezettel tudnám végigvinni a mérkőzéseket. Számomra kockázatok nélküli gyakorlási lehetőség lesz, inkább most hibázzak és tanuljak, mint egy fontosabb eseményen. Mindent megteszek, remélem, ez az eredményen is meglátszik majd” – mondta Török Panka, aki a mostani idényben kiválóan menetel, ugyanis már két aranyérmet szerzett. (miska)

2025-10-08: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

A Vadas-tájék két faluja

Vad van bőven a kőröspataki és a kálnoki erdőrészeken, de Vadas helynevet Háromszék-szerte alig találunk. Akad még ezen túl is sok olyan megnevezése adott helyeknek, amelyre a történelmi gyűjtésekben másutt nem bukkanhatunk: vajon mit takarhattak Kőröspatak környékén a Bakator, Fülöpvápája, Tekercs, Herceg, Bófája, Kicsimacskás nevek? Bár 1929-ben megjelentek Bogáts Dénes tollából, nem biztos, hogy valaki még azonosítani tudná ezeket. A régi helyneveket térképre kell rögzíteni, idézni kell az esztendőt és az írott szöveghelyet is, ahol fellelte azt a gyűjtő. Folytatjuk Kálnokkal: hol lehetett a Sárkányka, a Sétányka, a Vászontó-erdő, a Füzomlás, a Vakvápa, a Csókos, a Csukjános, melyeket 1782-ben említenek? Vajon unokáink, dédunokáink ezekből mennyit ismernek még? A vidéket majdan bejáró falusi gyerekekre, fiatalokra ezek (vagy a maiak) közül vajon melyik dűlőnév s ahhoz tartozóan vajon melyik történet marad? Nem más ez, mint a „föld beszéde”, része a szülőföldismeretnek, annak, ahogy szülőföldjét szereti az, aki lakja azt.
2025-10-08: Sport - :

Népes utánpótlás-viadal Kézdivásárhelyen (Asztalitenisz)

Egy hétvégére Kézdivásárhely vált az ország pingpongfővárosává, miután itt rendezték meg a hagyományos Dobolyi Aladár Emlékversenyt, az eseményen összesen 270 utánpótláskorú sportoló vett részt. A népszerű viadalon három Kovászna megyei klub színeiben több versenyzőnk is asztalhoz állt, akik számára kiváló tapasztalatszerzési lehetőséget jelentett a céhes városi erőpróba.
