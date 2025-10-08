Tizenegy országból 966 versenyző lépett tatamira Belgiumban, köztük négy székelyföldi is: Jakab Eszter, Fejér Milán, Péter-Csiki Csanád és Török Panka. Utóbbi kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hiszen aranyérmet szerzett a junior korosztály -53 kilo­grammos súlycsoportjában, miután győzött a finn Janika Itkonen (5:0), a brit Emily Moran (2:1) és a magyarországi Dalnoki Szófia (1:0) ellen. Török Panka magabiztos, taktikus küzdelmekkel jutott döntőbe, ahol szintén nem hagyott kétséget. Péter-Csiki Csanád is remek formában versenyzett, és bár a második mérkőzésén megállították, küzdelmei során fejlődést és elszánt hozzáállást mutatott. Jakab Eszter és Fejér Milán az első fordulóban búcsúztak, viszont értékes tapasztalattal térhettek haza a rangos eseményről. A karatésok a hétvégén Lengyelországba utaznak, ahol részt vesznek a Polish Open nemzetközi versenyen, ezúttal Sala Bíborka is csatlakozik a háromszéki csapathoz.

„Vegyes élményeim vannak a belgiumi versennyel kapcsolatosan, mivel megnyertem, bár még sokat kell javítanom. Nem vagyok elégedett a viadalon nyújtott teljesítményemmel, azonban nem aggódom, mivel a legjobb forma kialakítására még van időm. Mindig a tökéletességre törekszem, ahhoz, hogy megvalósítsam mindazt, amit szeretnék, több edzésre van szükségem. Nagyon elszánt vagyok, a februári Európa-bajnokságon a legjobbamat akarom nyújtani. Folytatom a munkát és mindent beleadok, hogy elérjem az álmomat. A lengyelországi nem kvalifikációs megmérettetés, ezért azzal lennék elégedett, ha élvezettel tudnám végigvinni a mérkőzéseket. Számomra kockázatok nélküli gyakorlási lehetőség lesz, inkább most hibázzak és tanuljak, mint egy fontosabb eseményen. Mindent megteszek, remélem, ez az eredményen is meglátszik majd” – mondta Török Panka, aki a mostani idényben kiválóan menetel, ugyanis már két aranyérmet szerzett. (miska)