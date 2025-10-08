A nap fotója

Támogassa a Háromszéket!
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
A deficitcsökkentő és konszolidációs intézkedések és a nemzeti módszertan alapján meghatározott új, a GDP 8,4 százalékát kitevő hiánycél az európai ESA-módszertan alapján számított költségvetési hiányt a GDP 8,7–9 százalékára fogja emelni – állapítja meg a The Tax Institute elemzése, amelyet Gabriel Biriș adószakértő és Sebastian Șerban, az intézet kutató közgazdásza készített a költségvetés-kiegészítés tervezete alapján. Alább az elemzés főbb sarokszámait és megállapításait szemlézzük.