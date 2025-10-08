Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. október 8., szerda, Szabadidő
  • Krumpliszedők a dálnoki határban. Fotó: Albert Levente
    Krumpliszedők a dálnoki határban. Fotó: Albert Levente
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-08 08:00 Cikk megjelenítése: 75 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 821
szavazógép
2025-10-08: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Mindenmentes hamburger)

Hozzávalók. A mindenmentes zsemléhez: 15 dkg gluténmentes kölesliszt, csipetnyi szódabikarbóna, 5 g só, 20 ml ecet, 2 dl langyos víz. A töltelékhez: vékonyra vágott káposzta, hagyma-, uborka- és paprikakarikák, valamint ketchup és mustár ízlés szerinti mennyiségben. A krumplipogácsához: 10 dkg darált gluténmentes zabpehely, 1 közepes hagyma, 2 evőkanál kókuszolaj, 1 közepes krumpli, só, bors, 1 dl víz.
2025-10-08: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Mit mutat a költségvetés-kiegészítés? (Makrogazdaság)

A deficitcsökkentő és konszolidációs intézkedések és a nemzeti módszertan alapján meghatározott új, a GDP 8,4 százalékát kitevő hiánycél az európai ESA-módszertan alapján számított költségvetési hiányt a GDP 8,7–9 százalékára fogja emelni – állapítja meg a The Tax Institute elemzése, amelyet Gabriel Biriș adószakértő és Sebastian Șerban, az intézet kutató közgazdásza készített a költségvetés-kiegészítés tervezete alapján. Alább az elemzés főbb sarokszámait és megállapításait szemlézzük.
rel="noreferrer"