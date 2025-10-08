Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Tovább nőtt Románia államadóssága

2025. október 8., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

A pénzügyminisztérium adatai szerint júniusban az előző havi 1034,71 milliárd lejről 1040,62 milliárd lejre nőtt az államadósság. Az Országos Statisztikai Intézet szeptember 5-i adatait véve alapul GDP-arányosan az államadósság a májusi 56,8 százalékról 57,2 százalékra nőtt júniusban.

A közép- és hosszú távú államadósság a májusi 961 milliárd lejről 976,366 milliárd lejre nőtt, a rövid lejáratú pedig 73,71 milliárd lejről 64,26 milliárd lejre csökkent. Az adósság nagy részét – 856,53 milliárd lejt – államkötvények jelentették. A hitelfelvétel 163,31 milliárd lej volt. Az euróban denominált adósság 457,81 milliárd lejnek, a dollárban denominált 93,99 milliárd lejnek megfelelő összeg volt, lejben 486,82 milliárdot kell törlesztenie az államnak. A kormányzati szektor adóssága a május végi 1010,82 milliárd lejről 1016,59 milliárd lejre nőtt június végére, ebből 952,35 milliárd lej közép- és hosszú lejáratú tartozás. Az önkormányzatok adóssága 23,889 milliárd lejről 24,035 milliárd lejre nőtt, amiből 24,016 milliárd lejt közép- és hosszú távon kell törleszteni. A pénzügyminisztérium adatai szerint a külföldi államadósság a GDP 28,4 százalékának megfelelő 517,668 milliárd lej volt a hatodik hónapban. Ebből 512,52 milliárd lej a kormányzati szektor és 5,147 milliárd lej az önkormányzatok tartozása volt.

A deficitcsökkentő és konszolidációs intézkedések és a nemzeti módszertan alapján meghatározott új, a GDP 8,4 százalékát kitevő hiánycél az európai ESA-módszertan alapján számított költségvetési hiányt a GDP 8,7–9 százalékára fogja emelni – állapítja meg a The Tax Institute elemzése, amelyet Gabriel Biriș adószakértő és Sebastian Șerban, az intézet kutató közgazdásza készített a költségvetés-kiegészítés tervezete alapján. Alább az elemzés főbb sarokszámait és megállapításait szemlézzük.
Az év első nyolc hónapjában a nyers adatok szerint 2,1 százalékkal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 2,7 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom Romániában 2024 azonos időszakához képest – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).
