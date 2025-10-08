Tovább nőtt Románia államadóssága

A közép- és hosszú távú államadósság a májusi 961 milliárd lejről 976,366 milliárd lejre nőtt, a rövid lejáratú pedig 73,71 milliárd lejről 64,26 milliárd lejre csökkent. Az adósság nagy részét – 856,53 milliárd lejt – államkötvények jelentették. A hitelfelvétel 163,31 milliárd lej volt. Az euróban denominált adósság 457,81 milliárd lejnek, a dollárban denominált 93,99 milliárd lejnek megfelelő összeg volt, lejben 486,82 milliárdot kell törlesztenie az államnak. A kormányzati szektor adóssága a május végi 1010,82 milliárd lejről 1016,59 milliárd lejre nőtt június végére, ebből 952,35 milliárd lej közép- és hosszú lejáratú tartozás. Az önkormányzatok adóssága 23,889 milliárd lejről 24,035 milliárd lejre nőtt, amiből 24,016 milliárd lejt közép- és hosszú távon kell törleszteni. A pénzügyminisztérium adatai szerint a külföldi államadósság a GDP 28,4 százalékának megfelelő 517,668 milliárd lej volt a hatodik hónapban. Ebből 512,52 milliárd lej a kormányzati szektor és 5,147 milliárd lej az önkormányzatok tartozása volt.