Kiskereskedelmi forgalom: szerény növekedés

Az év első nyolc hónapjában a nyers adatok szerint 2,1 százalékkal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 2,7 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom Romániában 2024 azonos időszakához képest – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).
A nyers adatok szerinti növekedéshez a nem élelmiszertermékek eladásának 4,6 százalékos, illetve az üzemanyagok forgalmának 2,9 százalékos gyarapodása járult hozzá. Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek értékesítése 1,4 százalékkal csökkent.