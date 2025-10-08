Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kiskereskedelmi forgalom: szerény növekedés

2025. október 8., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

Az év első nyolc hónapjában a nyers adatok szerint 2,1 százalékkal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 2,7 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom Romániában 2024 azonos időszakához képest – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).

    Fotó: Ferencz Csaba

A nyers adatok szerinti növekedéshez a nem élelmiszertermékek eladásának 4,6 százalékos, illetve az üzemanyagok forgalmának 2,9 százalékos gyarapodása járult hozzá. Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek értékesítése 1,4 százalékkal csökkent.

