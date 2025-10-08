Női perspektívák a pulzArton

A pulzArt eseményeit beharangozó tegnapi tájékoztatójukban a szervezők rámutattak: nélkülözhetetlennek, „különösen érzékenynek” tartják a női perspektívák megjelenítését, hiszen térségünk mindennapjait máig erőteljesen meghatározzák a hagyományos értékek és patriarchális normák. A fesztivál helyi és meghívott alkotói olyan projekteket mutatnak be, amelyek újraértelmezik a nőiségről alkotott hagyományos képet, ugyanakkor a nőket érintő társadalmi, kulturális kérdésekre is reflektálnak. A cél nem más, mint árnyaltabban megérteni a nő sokszínűségét és szerepeit, újraértékelni a közösségi normákat, és teret adni olyan női hangoknak is, amelyek eddig kevesebb figyelmet kaptak – vázolták.

Pénteken este a Tamási Áron Színházban különleges filmkoncerttel rajtol a 11. pulzArt: a Sapientia EMTE filmtudomány mesteris képzésének diákjai által – az azonos című filmregény alapján – újraálmodott, az 1921-ben készült Drakula halála című némafilm remake-jét vetítik. Az élő zenei kíséret Miquéu Montanaro (furulya), Christian Sebille (elektronika), Gáspár Csaba (hegedű), Vitályos Lehel (nagybőgő), valamint Paul Grosar (trombita) közreműködésével valósul meg. Szintén pénteken este láthatja a közönség a BBTE színművészhallgatóinak Most már csak az a kérdés… című előadását Pálffy Tibor rendezésében.

Szombaton a Giuvlipen független női roma társulat színházi műhelyével a középiskolásokat szólítja meg, Török-Illyés Orsolya pedig performatív konyhaszínházi elő­adásával csatlakozik a fesztiválhoz, mely az Obiectiva Theodora, részletek egy erdélyi színésznő lehallgatási dossziéjából című hangjátékon alapszik. Szabó Eszter, az Okulusz Könyvklub vezetőjének irodalmi műhelyéhez a LibriM Könyvesboltban csatlakozhatnak az érdeklődők, majd a TeinTeátrumba várják a közönséget, Hadar Galron Mikve című darabja Gajzágó Zsuzsa, Szalma Hajnalka, Pál Ferenczi Gyöngyi, Fekete Mária, Göllner Boróka, Korodi Janka, illetve Daróczi Klára, a Tamási Áron Színház, valamint a Cimborák Bábszínház társulata tagjainak tolmácsolásában lát­ható.

Vasárnap a pulzArt zárónapját a Giuvlipen társulat második színházi műhelye indítja, majd kora délután a Szubjektív Obiectiva Theodora konyhaszínházi előadásra várják az érdeklődőket. A záróesemény helyszíne a Művész mozi lesz, ahol 18 órakor Gianina Cărbunariu performatív felolvasószínházi elő­adását, a Magda by Gianinát tekinthetik meg az érdeklődők. Mint azt a szervezők közölték, a jegyköteles programokra 15 és 40 lej között változik a belépők ára, bérletet 100 lejért lehet váltani. Utóbbi a pulzArt minden jegyköteles programjára érvényes, kivéve az október 11-i, szombati Obiectiva Theodora szubjektíven konyhaszínházi előadást. A vasárnapi alkalomra érvényes a bérlet. Jegyek az eventim.ro oldalon és a városi jegyirodában vásárolhatók, illetve a programok helyszínén kezdés előtt egy órával. A teljes program elérhető a fesztivál Facebook-oldalán.